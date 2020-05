„Elég jól haladunk a stúdiózással, olyan jók lettek a dalok, hogy egyelőre azt sem tudjuk, melyikkel jöjjünk ki elsőként” – mondta Majka a Blikknek, barátságuk, alkotókedvük is olyan, mint régen. „Semmi nem változott, ugyanúgy megy a közös munka, ahogy korábban, jó hangulatban.”

A páros Curtis drogproblémái miatt szakított 2018-ban, és tavaly novemberben lépett először újra közösen a színpadra a TV2 stúdiójában, azóta pedig koncerteztek a 100 Tagú Cigányzenekarral is. A fesztiválszezon is be volt táblázva, de a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításaikat.

Így viszont bőven volt idő az új dalok befejezésére, és a rajongók sem maradnak Majka és Curtis nélkül.

„Nem azért készültek az új dalok, mert bármiféle nyomás volt rajtunk, vagy mert a közönség ezt várta. Így esett jól – jelentette ki Majka. – Elég erős dalok lettek, van köztük mindenféle, régi diszkósláger feldolgozása, szövegcentrikus szám, egy bulizósabb és egy lelkisebb is. Sőt az egyiket, ami a férfibecsületről szól, szeretnénk felajánlani egy szervezetnek, mondjuk Az Ezer Lámpás Alapítványnak.”

Majka az elmúlt napokban azzal került a lapokba, hogy keményen beszólt a popzenészeknek nyújtott segélyekért sorba álló kollégáinak.