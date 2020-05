Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett az Alkotmánybírósághoz akar fordulni, ehhez 50 képviselői aláírás kell. A kormány közben törvényben akar magának jogkört adni, hogy bárhol megtehesse ugyanazt, amit Gödön, a veszélyhelyzet után is. A politikus szerint egyértelmű, hogy az ellenzéki önkormányzatok megbüntetése a cél.","shortLead":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett...","id":"20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed5d67-f9ea-4d96-8ab2-d3906fe17636","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Alkotmánybírósághoz fordulhat a parlamenti ellenzék Göd kivéreztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","shortLead":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","id":"20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee5e45-5fab-4249-a58d-8f18cc5c110b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 13. 10:06","title":"Karácsony közzétette, hogyan nyitná újra Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba helyezve. ","shortLead":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba...","id":"20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b18fe9-9414-4285-8cbb-327acbac2856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Brutális Ferrarijával kocsikázott Zlatan Ibrahimovics, bírságot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már övé a Spanyolországban élő legidősebb nő címe, most még a járvány sem tudott kikezdeni vele.","shortLead":"Már övé a Spanyolországban élő legidősebb nő címe, most még a járvány sem tudott kikezdeni vele.","id":"20200513_113_evesen_gyozte_le_a_koronavirust_egy_no_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867a779a-b154-4b19-847a-ee800698885e","keywords":null,"link":"/elet/20200513_113_evesen_gyozte_le_a_koronavirust_egy_no_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 13. 09:32","title":"113 évesen győzte le a koronavírust egy nő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","shortLead":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","id":"20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd78bba-8817-4f20-95b6-745ee93fcd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","timestamp":"2020. május. 13. 09:03","title":"Megcsinálták az áramot termelő ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon kínos, de nem feltétlenül technikai probléma.","shortLead":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon...","id":"20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ad0b7-3e74-41d5-a04f-fd0dab396e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","timestamp":"2020. május. 12. 12:03","title":"5 tipp, hogy ne legyen ciki a videós beszélgetés a kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahogy elkezdték feloldani a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a legtöbb európai nagyvárosban azonnal a többszörösére nőtt az autós forgalom.","shortLead":"Ahogy elkezdték feloldani a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a legtöbb európai nagyvárosban azonnal...","id":"20200512_kornyezetszennyezes_szmog_levego_Europa_dugok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a304cfc-0b2b-4da1-9f20-6cd94ba39066","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_kornyezetszennyezes_szmog_levego_Europa_dugok","timestamp":"2020. május. 12. 15:09","title":"Eddig örülhettünk a tiszta levegőnek, Európába visszatértek a dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]