Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","shortLead":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","id":"20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08beb9-cb6e-49f6-bac4-07caf5d967ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","timestamp":"2020. május. 13. 06:05","title":"Trump újabb szankciója Kína ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai hadjáratba kezdett a kommunista állam, hogy minél hamarabb helyreállítsa megtépázott renoméját. Egyelőre felemás sikerrel: aki eddig is barátian viszonyult hozzá, mint például Magyarország, azzal megmaradt a jó viszony, aki viszont kritikus volt, az is maradt. Azt mindenesetre már elérték Pekingben, hogy megakadályozzák az egységes uniós kiállást. A helyzetet Szunomár Ágnes Kína-szakértővel, a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatójával és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával tekintettük át.","shortLead":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai...","id":"20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea2fe19-acbd-4ba1-9787-88bb5d44e67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","timestamp":"2020. május. 12. 11:15","title":"A nagy kínai teszt: lehet-e maszkokkal hatalmat szerezni Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","shortLead":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","id":"20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f8b182-f2d6-41f0-b691-61280afe879e","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. május. 12. 12:19","title":"Póni született a debreceni állatkertben, ön is segíthet elnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a1f56-e1d2-48a3-ac9e-b7a5bd7814ae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült a hétfőn késő este történt balesetben.","shortLead":"Egy ember megsérült a hétfőn késő este történt balesetben.","id":"20200512_busz_auto_baleset_lehel_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a1f56-e1d2-48a3-ac9e-b7a5bd7814ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10159637-90fd-4133-a220-bad5520523c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_busz_auto_baleset_lehel_utca","timestamp":"2020. május. 12. 05:58","title":"Busz és autó ütközött frontálisan a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi több: ingyen.","shortLead":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi...","id":"20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a68acf-3329-47a6-a928-ea6dcf05ddc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","timestamp":"2020. május. 13. 11:03","title":"Ingyen letöltheti őket a gépére: 1,9 millió képből válogathat a British Museum jóvoltából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","shortLead":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","id":"20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d0215-b379-42a5-aee6-c8a6dbec77d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","timestamp":"2020. május. 13. 10:24","title":"Törli az állatszaporítók hirdetéseit a Jófogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]