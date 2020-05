Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d6372d-4495-4754-bab0-424204a6c4ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sportrendezvények egyelőre nincsenek, de a sportesemények helyszíneinél található parkolók a koronavírus hatása miatt tömve vannak.","shortLead":"Sportrendezvények egyelőre nincsenek, de a sportesemények helyszíneinél található parkolók a koronavírus hatása miatt...","id":"20200522_hasznalaton_kivul_autok_ezrei_allnak_az_amerikai_stadionok_parkoloiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d6372d-4495-4754-bab0-424204a6c4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad6a508-eb16-4005-8faf-fbe7e47a07b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_hasznalaton_kivul_autok_ezrei_allnak_az_amerikai_stadionok_parkoloiban","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Használaton kívül autók ezrei állnak az amerikai stadionok parkolóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","shortLead":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","id":"20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05aca5cc-3b2e-4a1e-9c6e-69c46b252022","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","timestamp":"2020. május. 22. 11:02","title":"Ne most szedd magad: éretlenül tarolják le az eperföldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","shortLead":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","id":"20200521_trump_nyilt_egbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac1bbda-ec43-4126-96f4-091f7e179e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_trump_nyilt_egbolt","timestamp":"2020. május. 21. 21:05","title":"Trump újabb nemzetközi egyezményt rúg fel, kormánya kilép a Nyitott Égbolt szerződésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási korlátozások miatt.","shortLead":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási...","id":"20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df46c1a-ee81-41d5-8dcd-c2287f40ca95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","timestamp":"2020. május. 21. 16:03","title":"A járvány miatt a Call of Dutyval toboroz újoncokat az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért dupla költségvetést javasolnak, amiben a tartalékok csak akkor oldódnak fel, ha bejönnek az előrejelzések. A járvány- és gazdaságvédelmi alapok maradnak 2021-ben is.","shortLead":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért...","id":"20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4160e9d-b634-4d6b-a139-2b8ad109c6de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","timestamp":"2020. május. 22. 17:00","title":"A kormány titkolt költségvetése százmilliárdos bevételkiesésekkel számol 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]