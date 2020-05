Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem regisztráltak új esetet, kiderült, hogy ibolyántúli lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Kövesse velünk a járvánnyal kapcsolatos eseményeket percről-percre!\r

","shortLead":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem...","id":"20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18534-be0d-4ad8-a94c-628f188815ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 24. 09:54","title":"Fertőzöttek, elhunytak, gyógyítási esélyek - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerpihenő alatt nincs kedve edzeni a svájciak teniszezőjének, Roger Federernek.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerpihenő alatt nincs kedve edzeni a svájciak teniszezőjének, Roger...","id":"20200523_Federernek_nincs_kedve_edzeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50844272-fae0-4f32-8aba-140d2fe7b5eb","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Federernek_nincs_kedve_edzeni","timestamp":"2020. május. 23. 19:54","title":"Federernek nincs kedve edzeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","shortLead":"Nem volt ötös ezen a héten, a következő héten a várható főnyeremény 530 millió forint.","id":"20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287ba2a-0530-4e95-b2e5-355c73d7c219","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kihuztak_az_otoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 23. 20:11","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak...","id":"20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d35a6-01df-454a-bccd-ca394a88d921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 25. 08:33","title":"Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","shortLead":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","id":"20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04753b-4887-4d07-8b56-3a07cd6c8992","keywords":null,"link":"/elet/20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","timestamp":"2020. május. 25. 11:52","title":"A norvég kormánytagok csípőmozgása beég a retinánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1797c276-31f2-4363-aa46-2f34748af21a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ibolyántúli sugarat kibocsátó lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Külsőleg. Viszont vigyázni kell, hogy ne ártsanak többet, mint amennyit használnak.","shortLead":"Ibolyántúli sugarat kibocsátó lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Külsőleg. Viszont vigyázni kell, hogy ne...","id":"202021__uvfertotlenites__legi_harc__robotok__fenyes_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1797c276-31f2-4363-aa46-2f34748af21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3df12-ca0d-4a36-9e6d-a7728e26bf6b","keywords":null,"link":"/360/202021__uvfertotlenites__legi_harc__robotok__fenyes_otlet","timestamp":"2020. május. 24. 08:15","title":"Fényes ötlet: az UV-C lehet a megoldás a koronavírus elnyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]