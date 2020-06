Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál. Karácsony Gergely javaslata alapján saját autós reformot dolgoztak ki: ne a parkolásért, hanem a gyorsulásért kelljen fizetni. ","shortLead":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál...","id":"20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f05f2-b39b-49fe-9ee2-ab64efe4f0c2","keywords":null,"link":"/360/20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","timestamp":"2020. június. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 30 lesz az új 50, csak kilométer per órában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér a felhasználói adatokhoz a Chrome-ban való privát böngészéskor. A cég ezt nem egészen így látja, bár azt elismerik, hogy az inkognitó mód nem jelent teljes rejtettséget.","shortLead":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér...","id":"20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b81a4-4839-4319-b251-9c9abeecb626","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 18:03","title":"Jusson eszébe, amikor megnyitja a Chrome-ot: az inkognitó mód sem egészen rejt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","shortLead":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","id":"20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c2584-e2bc-42fd-8683-d9c7b1fb310f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. június. 03. 11:17","title":"Nem finomkodott a tolvaj, aki kilenc autót tört fel Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","id":"20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c05ea-d673-4fc6-9492-bc49c774ba1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","timestamp":"2020. június. 02. 13:29","title":"Kásler Miklós: A magyarság egészen brutális szellemi választ adott Trianonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84d5256-bf93-428c-becb-3756e70e3fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"6,27 millió fertőzött, 2,7 millió gyógyult világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","shortLead":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","id":"20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6bc93-761d-45d6-8563-4205aca10fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","timestamp":"2020. június. 02. 17:48","title":"Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott menetrend. A területért felelős államtitkár menesztését követelik.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott...","id":"20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54afa52-0295-409c-9245-ac4bf1b23409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","timestamp":"2020. június. 02. 20:39","title":"Pécstől Szombathelyig háromszori átszállással - itt a MÁV nyári menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]