[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem volt nála személyi igazolvány.","shortLead":"Az értelmi sérült, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő fiatalt csak azért hatszor bírságolták meg, mert nem...","id":"20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b59b1-a1fe-40d7-b8ff-59445edb457b","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_borton_szabalysertes_fogyatekkal_elo","timestamp":"2020. június. 07. 16:25","title":"Hónapokra lecsuktak egy értelmi sérült fiatalt, pedig szabálysértésért nem kerülhetett volna börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához. Úgy tűnik, még egy pszichológiai trükköt is, amelyre valószínűleg csak kevesen figyeltek fel eddig.","shortLead":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához...","id":"20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7a1f0-de33-4514-bd73-2bd82223fff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","timestamp":"2020. június. 08. 08:03","title":"Piszkos kis trükkel veri át az agyunkat a YouTube, hogy előfizetőket szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade493de-5fbe-4643-8861-ca04cb3d7d52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy olyan alkalmazásban gondolkodik, amellyel úgy készíthetnénk csoportos szelfit, hogy egyedül vagyunk a telefonunkkal.","shortLead":"Az Apple egy olyan alkalmazásban gondolkodik, amellyel úgy készíthetnénk csoportos szelfit, hogy egyedül vagyunk...","id":"20200608_apple_csoportos_szelfi_alkalmazas_algoritmus_kepszerkesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade493de-5fbe-4643-8861-ca04cb3d7d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdd0e36-4fa5-4585-9073-3fd10c9bc823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_apple_csoportos_szelfi_alkalmazas_algoritmus_kepszerkesztes","timestamp":"2020. június. 08. 11:33","title":"Ha bejön az Apple terve, teljesen máshogy készíthetjük majd a csoportos szelfiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","shortLead":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","id":"20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d3b41-8d2c-4d92-bb70-2638edb9ed9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","timestamp":"2020. június. 08. 06:38","title":"Új-Zélandon meggyógyult az utolsó beteg is, már nincs fertőzött az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit tudósok megállapították, hogy a kávé karcsúsítja a nőket. A kávéhatásmérés igen népszerű tudományát ezúttal az Anglia Ruskin Egyetemen gazdagították. ","shortLead":"Brit tudósok megállapították, hogy a kávé karcsúsítja a nőket. A kávéhatásmérés igen népszerű tudományát ezúttal...","id":"202023_kavetudomany_eleget_de_ne_sokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4741ce2f-b225-4753-9060-8f5f7d424b2f","keywords":null,"link":"/360/202023_kavetudomany_eleget_de_ne_sokat","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"Napi 2-3 kávé fogyaszt, de mennyi után káros a hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy egyáltalán nem is óceáni hulladékból készülnek – mégis így árulják őket.","shortLead":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy...","id":"20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195d97f-75a8-483f-9db0-2c6e7e01c508","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","timestamp":"2020. június. 08. 15:25","title":"Már az óceánból kihalászott szemetet is hamisítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]