Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most olyat tett, amitől talán megváltozik a kritikusok véleménye.","shortLead":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most...","id":"20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2e3c56-9473-43d5-b00d-8fcedb0abe48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 16. 19:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: távolságtartó kamerákat helyez ki telephelyein az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X.","shortLead":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb...","id":"20200616_sony_playstation_5_merete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787affe2-a450-4640-b0cf-45e2c4b61137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sony_playstation_5_merete","timestamp":"2020. június. 16. 10:33","title":"Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság szerint még csak ki sem szivárogtak a veszélybe került adatok.","shortLead":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság...","id":"20200616_digi_birsag_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960ca007-1f51-4468-89a9-51a772a9f159","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_digi_birsag_fellebbezes","timestamp":"2020. június. 16. 17:00","title":"Perre megy a DIGI, nem kérnek a rekord összegű bírságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15fc4e8-1f06-41cb-a1bf-45c3619194fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus megkapta a legújabb és legnagyobb tudású MBUX infotainment rendszert.","shortLead":"A típus megkapta a legújabb és legnagyobb tudású MBUX infotainment rendszert.","id":"20200617_felfrissitettek_a_4_ajtos_mercedesamg_gtt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15fc4e8-1f06-41cb-a1bf-45c3619194fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79ee6e-bbfe-4ba2-9249-06d0eaf0e801","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_felfrissitettek_a_4_ajtos_mercedesamg_gtt","timestamp":"2020. június. 17. 11:35","title":"Felfrissítették a 4 ajtós Mercedes-AMG GT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]