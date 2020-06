Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","shortLead":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában, Ukrajnában megint tetőzik a járvány, a francia katolikus egyházon belül háromezer kiskorút zaklattak...","id":"20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f02be-000c-4ebe-9a8e-c46c087243e0","keywords":null,"link":"/360/20200618_Radar360_EszakKorea_mozgosit_a_maszkviseles_marad","timestamp":"2020. június. 18. 08:00","title":"Radar360: Észak-Korea mozgósít, a maszkviselés marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat a digitális multik adótrükkjei előtt, akkor egyoldalúan fog adóztatni.","shortLead":"Az USA kivonult a világszintű adótárgyalásokról, az Európai Unió azt ígéri, ha nem sikerül együtt bezárni a kiskapukat...","id":"20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4812a432-31c5-46b8-8638-95bceaa9220a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_akkor_is_megadoztatja_a_Googlet_es_a_Facebookot_ha_ez_Amerikanak_nem_tetszik","timestamp":"2020. június. 18. 18:04","title":"Európa akkor is megadóztatja a Google-t és a Facebookot, ha ez Amerikának nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","shortLead":"A Heves megyei rendőrség nyomoz egy holtan talált csecsemő ügyében.","id":"20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e24b6-249e-4b87-b78a-208e04f50b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Megszulte_csecsemo_Tarnamera","timestamp":"2020. június. 18. 19:08","title":"Megszülte majd a bokorba dobta gyermekét egy nő Tarnaméránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","shortLead":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","id":"20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e6adda-d54c-4981-91d9-12e3782802f0","keywords":null,"link":"/elet/20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","timestamp":"2020. június. 17. 16:40","title":"Bírósághoz fordul a kritikus nyilatkozata miatt elbocsátott szombathelyi zenetanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit költenek náluk reklámra.","shortLead":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit...","id":"20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215031b-b28e-4c1d-8b46-2ff44b35bccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","timestamp":"2020. június. 17. 18:43","title":"A Facebook 4 millió szavazót taszigálna el az urnákig az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","shortLead":"Jean Kennedy Smith 92 éves volt.","id":"20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb409f6-053b-4645-b4c0-6356be8dcc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60586736-654a-4b86-bc9f-848e5b827cf4","keywords":null,"link":"/elet/20200618_kennedy_elnok_testver_jean_kennedy_smith","timestamp":"2020. június. 18. 21:50","title":"Meghalt Kennedy elnök legfiatalabb húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]