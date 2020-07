Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és Buda, hanem az ország ügye. Hiányzott a pénz és a szakértelem is, ellendrukker pedig akadt bőven.","shortLead":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és...","id":"202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5319b04-9966-4de7-b3b6-9c4f76e209ff","keywords":null,"link":"/360/202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Intrika és pénztelenség hátráltatta a Lánchíd építését Széchenyi idejében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","shortLead":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","id":"20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848bffc4-9945-461c-b043-ed70bccf3dc0","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Tragikus véget ért a koronavírus utáni első belga bicikliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","shortLead":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","id":"20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be7c81-1c34-4d4d-ac26-578a8bfa05a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Már driftelni is lehet a BMW X3 M divatterepjáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton egyelőre nem sokkal került közelebb hetedik világbajnokságához.","shortLead":"Lewis Hamilton egyelőre nem sokkal került közelebb hetedik világbajnokságához.","id":"20200705_Szokatlanul_kezdodott_a_Forma1_szokatlan_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0868eb4e-9140-402f-bb8c-bc926dec5ef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Szokatlanul_kezdodott_a_Forma1_szokatlan_evada","timestamp":"2020. július. 05. 17:17","title":"Szokatlanul kezdődött a Forma-1 szokatlan évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab1ef5-cd9c-4a2d-bc78-19a9ee28d9fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettővel nőtt az aktív fertőzöttek száma, 16 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, közülük 12-t Borsodban.","shortLead":"Kettővel nőtt az aktív fertőzöttek száma, 16 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, közülük 12-t Borsodban.","id":"20200707_koronavirus_covid_fertozes_szamok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab1ef5-cd9c-4a2d-bc78-19a9ee28d9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eacbb83-ceeb-4f07-b956-d9ef7c0b656e","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_koronavirus_covid_fertozes_szamok_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"16 újabb koronavírus-fertőzöttet találtak, Budapesten egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]