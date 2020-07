Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért - már azokért, amelyeket nem visz el a hozzájuk képest szinte korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkodó MTVA. Kérdés, elbír-e ennyi tévét a piac. ","shortLead":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért...","id":"20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3df411e-6402-4e68-8b75-f5e714c6db60","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","timestamp":"2020. július. 06. 19:30","title":"A legkeményebb magyar sport: csatornák öldöklő versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","shortLead":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","id":"20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131ce99-dadc-474d-8356-0a3fcf666817","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","timestamp":"2020. július. 07. 20:25","title":"Német kamionokkal jutott Észak-Olaszországba a koronavírus egyik törzse a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","shortLead":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","id":"20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0095c5-8573-4491-8554-47b7ff4cd538","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","timestamp":"2020. július. 08. 07:10","title":"Unokahúga szerint Trump csalással került be az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","shortLead":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","id":"20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf47e3-57e9-4c31-8e36-236964bfd879","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","timestamp":"2020. július. 07. 19:59","title":"Konténerekbe rejtett kínzókamrát és börtöncellákat talált a holland rendőrség – Videón a rajtaütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","shortLead":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","id":"20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef69229-470d-4a34-a084-4a0d3e0316e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","timestamp":"2020. július. 07. 11:47","title":"12 éves pilóta Michelisz magyar versenycsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Művészetterápiás Részlegén figyelmet, életteret, és az alkotás örömét kínálják a skizofrén, depressziós és függő pácienseknek. De hogy jelennek meg a vásznon a félelmek és a fájdalmak? És mi köze mindennek a szülinapi tortákhoz? Riport.","shortLead":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és...","id":"20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e821a06-1c48-4588-9d45-e18cbaa6dbb6","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","timestamp":"2020. július. 07. 14:00","title":"Úgy kell ide bejönniük, hogy a félelem nem ül a nadrágjuk szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ahogy súlyosbodik a szerbiai járványhelyzet, már világos, hogy nem lehet a nyáron fesztiválokat tartani.","shortLead":"Ahogy súlyosbodik a szerbiai járványhelyzet, már világos, hogy nem lehet a nyáron fesztiválokat tartani.","id":"20200707_szerbia_fesztival_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f380cba1-8023-4377-b97e-bd37a19ef923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c4ced6-abbf-4a02-8a06-8e465b703c46","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_szerbia_fesztival_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 11:05","title":"Lefújták a szerbiai fesztiválokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]