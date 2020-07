Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparághoz tartozó észak-rajna–vesztfáliai munkásszállók mindegyikére háromnál több közepes, vagy annál súlyosabb hiányosság jut. A hatóságok életveszélyes körülményeket találtak.","shortLead":"Az iparághoz tartozó észak-rajna–vesztfáliai munkásszállók mindegyikére háromnál több közepes, vagy annál súlyosabb...","id":"20200708_nemet_husipar_vendegmunkasok_tonnies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d66855-7b36-44a7-9d1d-0e149b6d6d18","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_nemet_husipar_vendegmunkasok_tonnies","timestamp":"2020. július. 08. 18:34","title":"Tovább gördül a Tönnies-botrány: 1900 súlyos problémát találtak német húsipari munkásszállókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt mondta, hogy képes az üzletkötésre. Így nem csoda, hogy a járvány idején amúgy is drágább és sokszor használhatatlan eszközök három-négyszeres áron jutottak el – egyelőre a raktárakba.","shortLead":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt...","id":"202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f033ad-d8a3-4c9f-9072-84f4518c816a","keywords":null,"link":"/360/202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","timestamp":"2020. július. 09. 06:30","title":"Udvari beszerzők szakíthattak nagyot a lélegeztetőgépes gigabiznisz 300 milliárdjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd által kitaposott utat követi, de azért akad néhány meglepetés.","shortLead":"Elkészült a Thunderbolt interfész negyedik generációja. A technológiát kidolgozó Intel szerint a csatlakozó az előd...","id":"20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46347c8-ebc4-426c-be71-abdc137dbfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_thunderbolt_4_csatlakozo_sebesseg_intel","timestamp":"2020. július. 10. 09:03","title":"Idén már ezt szerelik a jobb gépekbe – mit tud a Thunderbolt 4 csatlakozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","shortLead":"A volt országos tiszti főorvos szerint egyre kevesebb tesztet végeznek az országban.","id":"20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818d13d-3ee0-4ab3-9345-de4f1bba85ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Karantenban_koronavirus_Falus_Ferenc","timestamp":"2020. július. 09. 07:42","title":"Falus Ferenc: Újra nőtt a karanténban lévők száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.\r

