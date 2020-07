Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre ez a különutas svéd koronavírus-modell eredménye. Ez elsőre akár teljes bukásnak is tűnhet, de ha a számok mögé nézünk, már egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Miközben az ország nyitva maradt, a halálozások és a súlyos esetek száma folyamatosan csökken, sőt a legújabb adatok szerint Stockholmban a nyájimmunitás sincs már messze. ","shortLead":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre...","id":"20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc95794-dab8-474b-8e12-7b8a49fccb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Most akkor megbukott a svéd koronavírus-modell, vagy nekik volt igazuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","shortLead":"A Brexit miatt kialakítandó vámszabad területek bővítését a vadvilágot óvó szabályozás feloldása kísérheti.","id":"20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b105fb2c-b2c2-4e2b-a112-ce80039b9379","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_szabadkikoto_brexit_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. július. 19. 16:55","title":"Szabadkikötőkért áldozhatja fel a környezetvédelmet a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f1b3b-c3e0-4f28-8eba-5a8854f06b59","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk ötödik részében Picciolini már túl van néhány zűrös középiskolai éven, államközi neonáci kapcsolatokat \"épít\" és megismerkedik a fegyveres erőszak világával is.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200718_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__5_resz_Beteg_tarsadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89f1b3b-c3e0-4f28-8eba-5a8854f06b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3aaf8c-318e-4a15-a252-256ffa2764e5","keywords":null,"link":"/360/20200718_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__5_resz_Beteg_tarsadalom","timestamp":"2020. július. 18. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 5. rész, „Beteg társadalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. Gajda Péter szerint ő nem mondott ilyet.","shortLead":"A Momentum kispesti képviselője azt állítja, a polgármester szerint csak véletlenül jelentették fel. Gajda Péter...","id":"20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57616940-2a8e-4ee2-97b9-787151729e73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_feljelentes_momentum_kispest_kranitz","timestamp":"2020. július. 20. 10:11","title":"Véletlenül jelentették fel a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire lehetett. ","shortLead":"Igaz nem a szokásos Golden, Silver és egyéb tribünökön, hanem a környező domboldalakról figyelték a versenyt, amennyire...","id":"20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dee093-3496-4365-ac0b-767a6f634910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab085f7-805a-4187-88cc-e78b9ce16f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Igenis_voltak_nezok_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 19. 17:34","title":"Igenis voltak nézők az F1-es Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","shortLead":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","id":"20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd00ecf7-6cc7-40dc-97d3-759e85f89168","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","timestamp":"2020. július. 19. 14:16","title":"Szakszót alkottak arra, amikor az emberek eltűnnek, és a természet fellélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb gyerekével, a Skype-pal. Néhány újítás és javítás érkezett az alkalmazás különböző platformjaira.","shortLead":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb...","id":"20200720_skype_frissites_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd3a96-c593-4238-9819-59350e2d35f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_skype_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. július. 20. 09:03","title":"Próbálja ki: új funkciók érkeztek a Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]