[{"available":true,"c_guid":"1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.","shortLead":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter...","id":"20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c4305-de17-44de-ae5f-4f6a2eae3d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","timestamp":"2020. július. 22. 09:52","title":"Megérkeztek a Leopard tankok Tatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d50b8e-ab52-402d-a7ae-ad0714182417","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthoni munkavégzésben utazó cég szerint jogosulatlan előny, hogy a Microsoft Teams az Office csomag része lehet.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésben utazó cég szerint jogosulatlan előny, hogy a Microsoft Teams az Office csomag része lehet.","id":"20200722_slack_unios_versenyjog_microsoft_teams","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d50b8e-ab52-402d-a7ae-ad0714182417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ff68e7-9252-4c46-98f0-00fdedab6869","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_slack_unios_versenyjog_microsoft_teams","timestamp":"2020. július. 22. 19:52","title":"Uniós versenyjogot sérthet a Microsoft a Slack szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","shortLead":"A továbbra is nyereséges amerikai vállalat eladási adatai minimálisan romlottak.","id":"20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34de96b-abe6-4a7d-bc43-006e8a3faae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_a_koronavirus_sem_igazan_lassitotta_a_teslat","timestamp":"2020. július. 23. 09:21","title":"A koronavírus sem igazán lassította a Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","shortLead":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","id":"20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175c839-fa87-4273-8a31-fe041ffd20a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 23. 17:53","title":"Így folyatódik a felújítás a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","shortLead":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","id":"20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd039b-3649-458d-885c-eb4257cc9f97","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 23. 17:52","title":"Nagyot ment Palvin Barbara az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","shortLead":"A védőfelszerelések hiánya és a nem megfelelő járványügyi intézkedések állhatnak a fertőzések mögött.","id":"20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b03d9-bd97-4de3-a45e-49ed119b0095","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_Afrika_jarvany","timestamp":"2020. július. 23. 17:56","title":"Több mint tízezer egészségügyi dolgozó lett koronavírusos Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi...","id":"20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbd0cf7-8d0b-4d5f-ae37-05b6561e9192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","timestamp":"2020. július. 22. 14:41","title":"Áder János csatát nyerhetett Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]