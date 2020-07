Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f50ebfe-1115-4d97-a7cb-6a2605db4396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aprócska, de ötletes részlet a technológia segítségével. ","shortLead":"Aprócska, de ötletes részlet a technológia segítségével. ","id":"20200730_Az_uj_Audi_RS3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f50ebfe-1115-4d97-a7cb-6a2605db4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50ac99-5317-48fc-b299-ddeed85df346","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Az_uj_Audi_RS3","timestamp":"2020. július. 31. 04:45","title":"Az új Audi RS3 a lámpájában hordja a kockás zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","shortLead":"Jenei Miklós szerint a portál működési modellje évek óta egy időzített bomba volt, amely most robbant fel.","id":"20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78917913-1b48-4483-bc5f-bf8d69c6c07a","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_index_jenei_miklos_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 30. 08:00","title":"Indexes rovatvezető: Nem Bodolaival volt a fő baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos álláspontja a tiltásról.","shortLead":"Az amerikai elnök az elmúlt hetekben nem szólalt meg a TikTokkal kapcsolatban, most viszont kiderült, mi a hivatalos...","id":"20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b19db12-97b3-4b95-9454-fdb2f00ea54a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_donald_trump_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. július. 31. 15:03","title":"Donald Trump beleállhat a TikTok betiltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt támadást több egyházi intézmény ellen.","shortLead":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt...","id":"20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaecb090-9a49-4701-a262-b8d8d03ea5bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","timestamp":"2020. július. 31. 12:03","title":"Meghackelték a Vatikánt, Kína állhat a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]