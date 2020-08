Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","shortLead":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","id":"20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8c0ad-999c-4d97-a0c3-82b0b0879054","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:19","title":"Meghalt a Deep Purple és az Iron Maiden legendás producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","shortLead":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","id":"20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef2471-ba92-46ce-bd01-96c4b56775d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:09","title":"Emelkedett a szennyvízben a koronavírus mennyisége, megugorhat a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","shortLead":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","id":"20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e2501f-94e7-4f5d-be07-a9f86a4dc1d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:59","title":"Putyin is gratulált Lukasenkának a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség az ebből a szempontból legolcsóbb és legdrágább ország között. ","id":"20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d171070a-a3af-43b1-9a16-ed73c5fc4774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_187_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_536_forint_egy_liter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 06:41","title":"187 forint Európa legolcsóbb benzine, de van ahol 536 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]