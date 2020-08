Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban, az azonban már kevésbé kellemes, ha éppen a napsütés hatására válik használhatatlanná a füles.","shortLead":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban...","id":"20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca863b-6f4c-4253-9764-70ae8ca94854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:25","title":"Furcsa hiba a Samsung füleseinél: sípolni kezdenek, ha süti őket a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra a lángokról. ","shortLead":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra...","id":"20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d23da-9284-4562-a6ba-783fd67976f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:11","title":"Kaliforniai erdőtüzek: már 200 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdától 30-32 fok lesz.","shortLead":"Szerdától 30-32 fok lesz.","id":"20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbca7b7f-c6b1-42bd-bc2d-c7c02553ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:02","title":"Marad a meleg, nyári idő a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A jamaikai sprinter tünetmentes, és azonnal önkéntes karanténba vonult.","id":"20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2beb1d81-76ad-439e-8f8f-543c7ce369fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f095c-c7a1-47ed-98a7-7aa89796cfe7","keywords":null,"link":"/sport/20200824_Usain_Bolt_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:36","title":"Usain Bolt koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia akkor történt, amikor a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozó intézkedések betartását ellenőrizte a rendőrség a diszkóban. A menekülő emberek halálra taposták egymást.","shortLead":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia...","id":"20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e2ec5-441c-4e4e-97bb-425eba763ceb","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:04","title":"Semmibe vették a korlátozásokat, tragédia lett az illegális perui buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]