[{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","shortLead":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","id":"20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da526d45-25bd-4477-bd6a-a40bd4519f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:41","title":"A Lada a vásárlókat kérdezi, hogy milyen legyen a teljesen új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire nem mellesleg 2,7 millió forintnyi összeget költött el.","shortLead":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire...","id":"20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eb10dd-e430-4b62-8ee1-e7c35ca749bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:03","title":"Videó: Összekevertek 10 ezer liter kólát és egy nagy adag szódabikarbónát, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","shortLead":"Jóval értéktelenebb kerettel győzött a Fradi Glasgow-ban, ráadásul kapura is alig lőtt ehhez.","id":"20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08520aa0-4efa-4bc2-a063-fd34d119d731","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_celtic_bl_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:36","title":"A legtöbben a skótok edzőjét hibáztatják a Fradi elleni vereségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és egy a Magyar Nemzeti Banknak, ám egy sincs, akit az intézmény vezetői javasoltak. ","shortLead":"Az SZFE tulajdonosi jogait átvevő alapítvány vezetésében két küldöttje van a Nemzeti Színháznak, a Molnak és...","id":"20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893fe76d-e498-4737-81a6-7dcd9d50640e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_szfe_alapitvany_felugyelobizottsag_kuratorium_nemcsak_karoly_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:45","title":"444: Nincsenek ott az SZFE jelöltjei az egyetem felügyelőbizottságában, Nemcsák Károly viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","shortLead":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","id":"20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c39b27-9c0d-4151-9982-c0108ebc0117","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:14","title":"Eltűnik a \"néger\" szó Agatha Christie Tíz kicsi négerének új francia fordításából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem tudósainak sikerült először félvezetőből készíteniük mikroszkopikus robotot, melyet lézerrel hoznának működésbe.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem tudósainak sikerült először félvezetőből készíteniük mikroszkopikus robotot, melyet...","id":"20200827_mikroszkopikus_robot_orvoslas_orvostechnologia_gyogyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1f092-ce59-42e6-92fe-8e5c3ddb33ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mikroszkopikus_robot_orvoslas_orvostechnologia_gyogyitas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:38","title":"Elkészült a mikroszkopikus robot, amely az emberbe fecskendezve gyógyítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]