Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","shortLead":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0578288f-56d7-4afb-89ca-9fd9b4cd461a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:17","title":"Újabb 91 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos közbeszerzést.","shortLead":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos...","id":"20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3a1032-f564-4b48-81d3-d811b1d7f344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:31","title":"Mészáros Lőrincék építhetik az atlétikai stadiont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is figyelmes, gyorsan rájöhet, hogy melyik a valódi hvg.hu, valódi hírekkel és melyik a kamuoldal.","shortLead":"A HVG nevével visszaélve terjesztik hazugságaikat álhírgyárosok, akik tízezrekhez jutnak el így. Aki egy kicsit is...","id":"20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52083c4a-5b5a-49d0-bb43-6f6f4ec7a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_hvg_hir_me_megteveszto_oldalak_facebook_hirdetes_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:03","title":"Ha ilyet lát a neten, ne dőljön be, azok nem a HVG hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. ","shortLead":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb...","id":"20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b0bfec-f71f-400f-bbb0-746257bfd905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:15","title":"Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret szerint tíz napon belül elkészül a diagnózis daganatgyanú esetén.","shortLead":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret...","id":"20200827_varolista_egszsgugy_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7c11c0-868d-4928-9e7c-3cd4098530e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_varolista_egszsgugy_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:17","title":"Tíz napon belül kapnak diagnózist Budapesten a daganatgyanús betegek októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak...","id":"20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab04b17-2f6d-4657-b8e3-29085fa97cac","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:20","title":"Orbán Viktor nem volt ott a kormány több tagját is karanténba juttató kerti partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is kell számítani.","shortLead":"A ceglédi és lajosmizsei vonal vonatainak menetideje a fővárosi szakaszon 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is...","id":"20200827_mav_hiba_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6750fd2-ccd5-431b-b688-2cf082c738b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_mav_hiba_keses","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:04","title":"Elromlott biztosító miatt késnek rengeteget a vonatok a Nyugati pályaudvar felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]