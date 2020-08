Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett Ariana Grande, a BTS, Taylor Swift, H.E.R., Maluma, Machine Gun Kelly, Megan Thee Stallion illetve a The Weeknd is díjazott lett.

Lady Gaga nemcsak az év előadója díját zsebelte be, hanem az év legjobb számáért – Rain on Me – járó elismerést is (ezt a dalt Ariana Grandéval együtt készítette), illetve a most először átadott "multidimenzionális művészek"-díjat, a Tricon-díjat is.

A BTS lett az év együttese, emellett a legjobb K-pop- és a legjobb popbanda díját is elvitték.

The Weeknd kapta az év klipje (Blinding Lights) és a legjobb R&B-szám trófeáját.

A díjátadót vezető Palmer megemlékezett a pénteken elhunyt Chadwick Boseman amerikai színészről, a Fekete Párduc sztárjáról, aki 43 évesen halt meg rákban.

A műsorban mások mellett Lady Gaga és Ariana Grande, The Weeknd, Maluma, a BTS, Miley Cyrus, DaBaby és Doja Cat is fellépett.

A pandémia alatti kényszerű karantén miatt két új díjat is átadtak: a legjobb otthon készült klip és a legjobb karantén előadás díját. Előbbit Ariana Grande és Justin Bieber klipje, a Stuck with U nyerte, az utóbbit pedig a CNCO latin-amerikai fiúbanda Unplugged At Home című programja.

A zenetévé ceremóniáján a járvány frontvonalában dolgozó hősök klipjeit ugyancsak külön kategóriában ismerték el: díjat kapott mások mellett az Imagine című produkció két orvos, Elvis Francois és William Robinson előadásában, díjazott lett Nate Wood a Lean on Me előadásáért és a Jefferson Egyetemi Kórház csapata is a Level Up című klipjükért.

A közönség nélkül megrendezett díjátadó előadói New York közismert színhelyeiről jelentkeztek be.