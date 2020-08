Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk egymásra és fogjunk össze.","shortLead":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk...","id":"20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e237d41-8f2f-4dc5-b672-c58ea272608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:17","title":"Hollik István nem fertőzte meg Hende Csabát és Dömötör Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","shortLead":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","id":"20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546abc73-66c8-412b-9a09-c851d4d0ba05","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:52","title":"Fa dőlt egy családra egy olasz kempingben, meghalt két kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell az ellenzék sikeréhez, illetve mi gyengíti a Fideszt.","shortLead":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell...","id":"20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470bd9a1-7a47-4ee1-bb3f-461c05dfadfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:37","title":"Török Gábor: A gazdasági visszaesés roncsolni fogja a Fidesz támogatottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","shortLead":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","id":"20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af71a9f2-caea-4057-9134-7fc86aa63e28","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:49","title":"Rekordmeleg volt ma, de aztán tíz fokot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","shortLead":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","id":"20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae9af7-5d06-4c94-b44d-371d340d9355","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:56","title":"Lefújta utolsó gólyatáborát a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173d7482-c434-4078-b8e1-5d45223cf1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés alkalom adódik Orbán színelátására ebben az évben.","shortLead":"Kevés alkalom adódik Orbán színelátására ebben az évben.","id":"20200830_Nem_lesz_iden_kotcsei_piknik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173d7482-c434-4078-b8e1-5d45223cf1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6835d3b-8252-4589-8f73-803dcfd4ffa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Nem_lesz_iden_kotcsei_piknik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:18","title":"Nem lesz idén kötcsei piknik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal azonosítanak majd. Az állam által elrendelt szigorítás kidolgozói szerint ez a lakosság védelmét szolgálja a túlzott számítógépezéstől.","shortLead":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal...","id":"20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224156fa-b307-45e2-89a9-8c0df4fe3f98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:03","title":"Holnaptól személyit kell mutatni Kínában, ha valaki videojátékozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]