[{"available":true,"c_guid":"dcfdc22d-3a5b-466e-a927-4b247a51f329","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati döntéshozatalt segítő matematikuscsapat vezetője úgy számol: már nem csak a külföldről érkezők miatt terjed a koronavírus, ezért nem elégséges megoldás szerinte a határzár.","shortLead":"A kormányzati döntéshozatalt segítő matematikuscsapat vezetője úgy számol: már nem csak a külföldről érkezők miatt...","id":"20200831_koronavirus_reprodukcios_rata_matematikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdc22d-3a5b-466e-a927-4b247a51f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dac4d9-8bad-42b1-b98f-e34b48283fbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_reprodukcios_rata_matematikus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:10","title":"Veszélyesen magas a koronavírus reprodukciós rátája a járványügyi matematikus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe82c72f-f7f5-4fc6-b2de-1e23bf6cf248","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztusban mindennapossá váltak a lövésváltások.","shortLead":"Augusztusban mindennapossá váltak a lövésváltások.","id":"20200831_hamasz_izrael_osszecsapasok_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe82c72f-f7f5-4fc6-b2de-1e23bf6cf248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ce6a6-7192-4904-a841-a76e6b495a87","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_hamasz_izrael_osszecsapasok_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 31. 21:55","title":"A Hamász leállítja az összecsapásokat Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030c989a-6903-4584-ab94-0f33d74ee8b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:13","title":"25,4 millió fertőzött van már a világban, 16,7 millióan pedig meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","shortLead":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","id":"20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6850-d8e1-4275-b88e-c6215dac14f6","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:45","title":"Krokodilt láttak egy német folyóban, tilos fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon kívül is mennének vele egy kört.","shortLead":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon...","id":"20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf37e38-62d5-48dd-9d44-4fd18431c29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:15","title":"Emberrel a fedélzetén szállt fel a japánok repülő autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","shortLead":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","id":"202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a685e26-7f02-4a03-b902-d7ab15d2586f","keywords":null,"link":"/360/202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:15","title":"Újabb alapkezelőt hozott létre Magyarországon a világ egyik legnevesebb befektetőcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák kancellár szózatot intézett népéhez a Covid második felvonása előtt. Sötét felhőkről beszélt, de jövő nyárra már napsütést vár.","shortLead":"Az osztrák kancellár szózatot intézett népéhez a Covid második felvonása előtt. Sötét felhőkről beszélt, de jövő nyárra...","id":"20200901_Szeretettel_Becsbol_Most_meg_sotet_felhok_de_2021_nyaran_kisut_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb8747-a38d-4857-9d7b-a8836132e3af","keywords":null,"link":"/360/20200901_Szeretettel_Becsbol_Most_meg_sotet_felhok_de_2021_nyaran_kisut_a_nap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: járványértékelés és időjárás-előrejelzés az osztrák kancellártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]