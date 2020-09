[{"available":true,"c_guid":"b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság napja rendezvény alapítója az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság...","id":"20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17542a06-5d8b-42ef-b804-5aadf5f31fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:42","title":"Kapcsolja be a kétlépcsős azonosítást – figyelmeztet a szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt, zöld rendszámot kap és nagycsaládos támogatás is igényelhető rá. Kipróbáltuk az új Explorert. ","shortLead":"Gigantikus mérete ellenére nagyon tud menni a Ford zászlóshajó kategóriás SUV-ja, ráadásul relatíve keveset fogyaszt...","id":"20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c829470-c79d-42e1-86ef-10b509a0f187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bba6436-8d56-4ffe-98b3-35ee7a14d62e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_valami_amerika_uj_hibrid_ford_explorer_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 30. 22:07","title":"Valami Amerika: vezettük a hatalmas hibrid Ford Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó kollégáról bizonyosodott be a fertőzöttség.","shortLead":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó...","id":"20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab256730-48f8-4e1c-b9d4-6714a2da15a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:05","title":"Koronavírusos a Paksi Atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Reformokat ígér az elnök, amelyekről állítása szerint szavazni is lehet majd.","shortLead":"Reformokat ígér az elnök, amelyekről állítása szerint szavazni is lehet majd.","id":"20200831_lukasenka_bizonyos_ertelemben_tekintelyelvu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cb15b-3313-4e5c-b8a6-8fb047bcfd93","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_lukasenka_bizonyos_ertelemben_tekintelyelvu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:56","title":"Lukasenka: Bizonyos mértékben tekintélyelvű a belarusz rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a szakemberek felvegyék a harcot az erdőirtókkal – hívja fel a figyelmet a küzdelemhez nagyteljesítményű számítógépekkel hozzájáruló Lenovo.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és fejlett technológiai eszközök, minden eddiginél hatékonyabb megoldások állhatnak...","id":"20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e64040-66ca-4a06-8a25-040e3b171ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e8cb-adf0-4a3c-afa1-24f7c460e823","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_erdoirtas_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:33","title":"Drónokat küldenek az erdőirtásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","shortLead":"Kísérleti jelleggel fél órával később kezdődik majd a tanítás hat középiskolában.","id":"20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de97687c-adb6-4543-8af8-dc57c6a86655","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_debrecen_iskola_kesobb_kezdodik_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:37","title":"Az iskolakezdés eltolásával lassítanák a koronavírust Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10361a7c-6097-42db-a7ea-abd9d31eaa44","c_author":"HVG Konferencia","category":"gazdasag","description":"Oszd meg a történeted, gondolatod vagy kérdésed mindenkivel! Szeptember 6-ig van időd jelentkezni előadónak a [email protected] ","shortLead":"Oszd meg a történeted, gondolatod vagy kérdésed mindenkivel! Szeptember 6-ig van időd jelentkezni előadónak...","id":"20200831_Jelentkezz_eloadonak_a_2020as_TEDxYouthBudapest_konferenciara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10361a7c-6097-42db-a7ea-abd9d31eaa44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41acd92-cda2-4648-8ce5-315956f097b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Jelentkezz_eloadonak_a_2020as_TEDxYouthBudapest_konferenciara","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:05","title":"Jelentkezz előadónak a 2020-as [email protected] konferenciára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]