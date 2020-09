Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán a 2005-ös Madagaszkár című rajzfilm tett felejthetetlenné.","shortLead":"A DJ-producer volt a szerzője a kilencvenes évek egyik nagy slágerének, az I Like to Move It-nak, amelyet aztán...","id":"20200902_Meghalt_Erick_Morillo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd98918f-6e1b-43c5-824f-3998b4595704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162c066-2349-4536-8dce-c7b4853277dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Meghalt_Erick_Morillo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:51","title":"Meghalt Erick Morillo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54645c-6ca8-4944-82e5-3be0bc25054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már belengették, hogy lesz a OnePlus Nordnak kihívója, és a viszonylag olcsó, de ehhez képest azért erős specifikációjú telefont a Xiaomiből kivált Poco jegyzi majd. Mindez immár hivatalos, a Poco ugyanis közzétette újdonságának bejelentési dátumát.","shortLead":"Egy ideje már belengették, hogy lesz a OnePlus Nordnak kihívója, és a viszonylag olcsó, de ehhez képest azért erős...","id":"20200904_poco_x3_nfc_bemutato_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be54645c-6ca8-4944-82e5-3be0bc25054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389055d-68ff-466e-b270-6ef73c9d2c25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_poco_x3_nfc_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:03","title":"A Xiaomiből vált ki, most új telefont dob piacra a Poco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6563a8-b84d-4cd5-ade1-0f97a47dc83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:29","title":"Marabu Féknyúz: Figyelem, satu határzár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a57be1-ff9b-4df3-95e6-fd23410fca3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejelentette, hogy pozitív.","shortLead":"Bejelentette, hogy pozitív.","id":"20200902_silvio_berlusconi_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a57be1-ff9b-4df3-95e6-fd23410fca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80009f5-d6ea-4880-8fe8-d477a87f63cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_silvio_berlusconi_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:23","title":"A 83 éves Silvio Berlusconi elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","shortLead":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","id":"20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f8a6e-0e8f-4a8f-9f15-7b7ae7ab161a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:59","title":"Már a kemény terepre szánt Jeep Wrangler is zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45f4f29-2273-499b-8c37-4ae1546bf7f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírus-gyanús fiúnak kért tesztet a budapesti család, mire a mentő kiérkezett, a tünetmentes apáról magánúton kiderült, hogy fertőzött. Az anyát ennek ellenére nem tesztelték le, mondván: nincs a listán. Olvasónk mesélte el tapasztalatát. ","shortLead":"Egy koronavírus-gyanús fiúnak kért tesztet a budapesti család, mire a mentő kiérkezett, a tünetmentes apáról magánúton...","id":"20200902_covid_teszt_omsz_maganteszt_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45f4f29-2273-499b-8c37-4ae1546bf7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e901c35-9097-4db0-a878-8073c54dee0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_covid_teszt_omsz_maganteszt_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:38","title":"Ilyen most az állami tesztelés: rugalmasság és észszerűség tilos, de a mentő egy napot késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840ccb26-19ff-4f8a-bfd1-8d5b7817d3bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkoholban tartósított szerv Verviers legelső polgármesteréé volt. A maradványt 183 évvel korábban helyezték el a ládikában.","shortLead":"Az alkoholban tartósított szerv Verviers legelső polgármesteréé volt. A maradványt 183 évvel korábban helyezték el...","id":"20200902_szokokut_verviers_ladika_emberi_sziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=840ccb26-19ff-4f8a-bfd1-8d5b7817d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fada35f-60a7-4ddf-a731-859d60b82a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szokokut_verviers_ladika_emberi_sziv","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:25","title":"Ládába rejtett emberi szívet találtak egy belga város szökőkútjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]