Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira kelendők lesznek, mint a tavalyiak.","shortLead":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira...","id":"20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bdcafa-f445-45e3-8d69-95c5f898f0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:03","title":"Igencsak optimista az Apple az iPhone 12-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","shortLead":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","id":"20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f40c4-6183-4e30-88a5-605195a22245","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:01","title":"Álarcosok raboltak el reggel egy fehérorosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon elhelyezett hirdetések miatt.","shortLead":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon...","id":"20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277faf11-0473-4ea2-bb94-067f1589693e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:13","title":"Kifizettettek 20 ezret egy játékért, aztán teljes képernyős reklámokat tettek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy a legismertebb orosz ellenzéki politikus valóban mérgezés áldozata lett volna.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi...","id":"20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68fe1-4fea-457a-9738-7ff86820de44","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:05","title":"Trump szerint az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy Navalnijt megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja, a gyarmatosítás valószínűleg nem lesz zökkenőmentes, jó eséllyel több száz ember életébe kerülhet, hogy végül sikerre vigyük.","shortLead":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja...","id":"20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6619e347-3cb2-4cb1-a536-93b9470d0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:03","title":"Elon Musk: Pár száz ember halála benne van a pakliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","shortLead":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","id":"20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff21e9-a662-404d-8048-22c80e0055bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:11","title":"A világ leggazdagabb emberének exneje a világ leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és érdekességeiről Szalai Zoltán vezető termékmenedzser árult el részleteket.","shortLead":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és...","id":"20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d5e61-3824-49db-a009-5f756c639add","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy 31 éves magyar áll a legújabb japán villanyautós projekt élén, kifaggattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda tagjai kipakoltak.","shortLead":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda...","id":"20200907_betores_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69962e-6453-42bb-8c76-fc37dc23a56a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_betores_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:55","title":"Ötven házat tört fel egy betörőbanda mire elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]