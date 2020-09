Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","shortLead":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","id":"20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b8b7ea-9df5-4022-9c15-e1bf805575fb","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:12","title":"Olcsó szexvicc miatt nem játszhat Yaya Touré egy jótékonysági meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban a Birminghamben történt késelés során.","shortLead":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban...","id":"20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab6500-d109-4cef-8321-6057a903754f","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy férfi meghalt a birminghami késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint valószínűleg máshol is lesznek fertőzések.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint valószínűleg máshol is lesznek fertőzések.","id":"20200907_maruzsa_zoltan_koronavirus_oktatas_iskolak_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ea0767-a991-40a7-8fa5-f95f142b639b","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_maruzsa_zoltan_koronavirus_oktatas_iskolak_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:51","title":"Újabb öt oktatási intézményben rendeltek el szünetet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","shortLead":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","id":"20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a673257-16a5-432e-ac5a-5d4ace440af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. szeptember. 06. 06:41","title":"NDK versenyautó: 100 lóerős rali Wartburgot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec napilap.","shortLead":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec...","id":"20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f941c-719c-4984-9a4f-41c9f8b2c3ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:03","title":"2700 éves palota maradványaira bukkantak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aggódva figyelik, ha az autonómia jogától bárkit megfosztanak. ","shortLead":"Aggódva figyelik, ha az autonómia jogától bárkit megfosztanak. ","id":"20200905_A_Sziget_is_kiall_a_Szinmuveszeti_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd48be-efde-4e8d-b1c4-e933c838f633","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_A_Sziget_is_kiall_a_Szinmuveszeti_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:30","title":"A Sziget is kiáll a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]