Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak a stúdiók. Az óriási változást most a Dűne esetében követhetjük le.","shortLead":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak...","id":"20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce3cacb-9bea-4154-844f-03181de3e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:03","title":"Videó: Egymás mellé tették a Dűne 1984-es és 2020-as változatát, látványos a különbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol a járvány első hetei után tartott – számolt a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol...","id":"20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a4412-d9fb-46ca-8f0d-49a3358e7691","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:05","title":"Túl lehet a magyar ipar a mélyponton, de az autógyárak még mindig lehúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672c3208-0645-43ff-ba43-88fb2b34f7a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ híres aktjainak is otthont adó Musée d’Orsay később bocsánatot kért az incidens miatt.\r

","shortLead":"A világ híres aktjainak is otthont adó Musée d’Orsay később bocsánatot kért az incidens miatt.\r

","id":"20200911_parizs_muzeum_dekoltazs_latogato_szexizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=672c3208-0645-43ff-ba43-88fb2b34f7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25215bb-3e3d-4019-8af0-ec4fa4a4ff1a","keywords":null,"link":"/elet/20200911_parizs_muzeum_dekoltazs_latogato_szexizmus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:26","title":"Túl mély dekoltázsa miatt nem engedtek be egy nőt egy párizsi múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze az északival.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze...","id":"20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc09513-637d-481b-a472-9e54673dea6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:15","title":"Fürjes Balázs: Megkezdtük az 5-ös metró tervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon a bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért ítélte el a fiatal férfit.","shortLead":"Másodfokon a bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságért ítélte el a fiatal férfit.","id":"20200910_borsodnadasd_gyilkossag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310a37-369f-46cb-b07a-395ece9175a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_borsodnadasd_gyilkossag_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:38","title":"18 év fegyházra ítélték a borsodnádasdi fiatal lány gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a976feaf-9930-4c3a-b026-0a99157b8560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdette döntőseit a világ egyik legszerethetőbb fotós versenye, a Comedy Wildlife Photography Awards. Egy magyar pályázat is nyerhet. ","shortLead":"Kihirdette döntőseit a világ egyik legszerethetőbb fotós versenye, a Comedy Wildlife Photography Awards. Egy magyar...","id":"20200911_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a976feaf-9930-4c3a-b026-0a99157b8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0061fcac-48f0-4819-b50c-24394d626c46","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:34","title":"Kacagó hal és fa mögé bújó medve is van a legviccesebb állatos fotók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638cf651-e135-48ba-bbf4-00d694b2f99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes eset tartja izgalomban a Saint Louis Állatkert munkatársait: a létesítmény egyik nőstény kígyója tojásokat rakott, de úgy, hogy ehhez nem kérte hím \"segítségét\".","shortLead":"Érdekes eset tartja izgalomban a Saint Louis Állatkert munkatársait: a létesítmény egyik nőstény kígyója tojásokat...","id":"20200911_kiralypiton_tojas_him_spermium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=638cf651-e135-48ba-bbf4-00d694b2f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5450894-d87a-472b-ba2f-b657f67e3ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_kiralypiton_tojas_him_spermium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:33","title":"Úgy rakott le tojásokat egy nőstény királypiton, hogy 20 éve nem volt hím közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova, minden embernek jusson oltóanyag, rengeteg repülőgépre lesz szükség.","shortLead":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova...","id":"20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6227a-83a7-435e-95af-368b80ca2a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:03","title":"Kiszámolták, hány repülő kellene hozzá, hogy a világ minden részére eljusson egy koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]