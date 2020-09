Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","shortLead":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","id":"20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a11d-098b-43b0-9548-6ea2c1a1b749","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:25","title":"Az EU perrel fenyegette meg a briteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. 