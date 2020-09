Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc001df-b01e-4470-be8d-ebbb75a4c641","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint járványügyi szempontból nem veszélyes, hogy sok szurkoló lesz együtt a Puskás Arénában.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint járványügyi szempontból nem veszélyes, hogy sok szurkoló lesz együtt a Puskás Arénában.","id":"20200911_Csanyi_Sandor_nem_tartja_kockazatosnak_a_Szuperkupameccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bc001df-b01e-4470-be8d-ebbb75a4c641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50b6a6c-622e-4f0b-8e47-33d96dd75d47","keywords":null,"link":"/sport/20200911_Csanyi_Sandor_nem_tartja_kockazatosnak_a_Szuperkupameccset","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:05","title":"Csányi Sándor nem tartja kockázatosnak a Szuperkupa-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a273c510-8e4f-4b08-8516-7e747c393fe0","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"\"Szinte szórakozásból kezdtem öt testépítővel együtt, és ma már azon gondolkodom, hogy külföldön is kipróbálom a macsó-showt\" - nyilatkozta a minap Masaui Sugiura étteremtulajdonos, aki előbb a koronavírus miatt majdnem tönkrement, mostanra viszont igencsak felpörgött a vállalkozása.","shortLead":"\"Szinte szórakozásból kezdtem öt testépítővel együtt, és ma már azon gondolkodom, hogy külföldön is kipróbálom...","id":"20200910_Szusi_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a273c510-8e4f-4b08-8516-7e747c393fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0988f9a-0cad-4525-9c6d-b426af8b9f3b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Szusi_show","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:49","title":"Testépítők hordják ki az ételt egy japán étteremnél, hirtelen megugrott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusok alacsony kockázatú kontaktoknak minősülnek a megyei tisztiorvos szerint.\r

