[{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el a többségüket.","shortLead":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el...","id":"20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e83b5-c0d7-4bc7-a9fc-3d89f6c6ef45","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:11","title":"Csak ott nem lett meg Putyinék többsége, ahol Navalnij korrupciós ügyeket hozott nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű ellenanyaga. ","shortLead":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű...","id":"20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3db2828-9a97-46e7-a05a-5ce9fa143030","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:58","title":"Akár az év végére lehet koronavírus-vakcina az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","shortLead":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","id":"20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2cd9b-103f-451f-bfb4-97fa2734b540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:23","title":"Nem is vezethetett volna az iváncsai cserbenhagyásos gázolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","shortLead":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","id":"20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012b85-be7c-4a7b-8bbf-9979cfac1fe7","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:45","title":"A tízhónapos, SMA-beteg Zsombi gyógykezelésére indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra kitett linkeket le lehessen kattintani.","shortLead":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra...","id":"20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ce19f-079d-42cf-ad05-4f4d836b40d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:03","title":"Fizetős ötlet merült fel az Instagramnál, 600 forintot kérnének a linkelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat a háttérben. Politikai támadás vagy csak romlott a tejföl a lángoson a büfében? ","shortLead":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat...","id":"20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcafb88-b974-4527-8153-71053faafcfe","keywords":null,"link":"/360/20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:00","title":"Duma Aktuál: Öngyilkos merénylő lehet a vásárhelyi kakifantom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]