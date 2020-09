Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","shortLead":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","id":"20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c2e9d7-03b6-4b9f-819b-8d934872de9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:56","title":"Mészárosé a legnagyobb családi vállalkozás, és ezen a válása sem fog változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","shortLead":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","id":"20200921_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b16d6f2-84bb-48a5-b1d5-02072fa7c4f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:16","title":"Elfogták az embert, aki mérget küldhetett Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan Clinge Fledderus holland főkonzul hívta fel a nyomorúságos itteni helyzetre.","shortLead":"Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan...","id":"202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b26418-d8ae-4321-ba92-91317a6f3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c945ca0a-de1a-4c85-b286-7b5fee868b64","keywords":null,"link":"/360/202038__gyerekvonatok__kozeposztalybeli_handle__felerosito_kura__hurra_nyaraltak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:00","title":"Amikor magyar gyerekek éheztek, külföldről jött a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel fejleszti az online platformokat. Bár kérdéses, hogyan hat ez a leütési árakra, ennél jobbat egyelőre még senki sem talált ki az életben maradásra. Ám nem ez az egyetlen probléma.","shortLead":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel...","id":"20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34686e8-e686-44aa-be79-f2fa866861a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"Kezdünk kifogyni a magyar alkotásokból - de ennél nagyobb baj is van a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","shortLead":"A KKM levele a Telexhez is eljutott.","id":"20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c30d5c-4de5-4a47-a7ea-17faf1e79792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0073eb57-dc05-4c1d-969f-a1b6b59a56f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_KKM_Kulugyminiszterium_lista_ujsagirok_szakmai_ut","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:26","title":"Listázták a Külügyminisztériumban a magyar újságírók külföldi szakmai útjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]