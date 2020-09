Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson bukkantak a régészek májusban.","shortLead":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson...","id":"20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867521-55d6-4f73-96ff-669ee7784164","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:03","title":"2200 éves alkoholt találtak, van belőle 3 liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","shortLead":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","id":"20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae77ec-4e94-49f2-9258-c627077ece62","keywords":null,"link":"/elet/20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:35","title":"Óriáskígyót találtak az út menti árokban Dunaharasztiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","shortLead":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","id":"20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f34e3c-ce16-4b63-8e49-02d9243d4c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:12","title":"A 24 éves Zendaya Emmy-díjat kapott az Eufóriában nyújtott alakításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","shortLead":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","id":"20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc00b70f-bb81-4e75-a41e-07866dba76f0","keywords":null,"link":"/sport/20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:40","title":"Az olasz kormány engedélyezte, hogy ezer néző előtt játsszák a Serie A meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2ac74-f6c7-468e-82c2-c7203e93b14e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Svájcban élesben is kipróbálta őket néhány vírusellenes.","shortLead":"Svájcban élesben is kipróbálta őket néhány vírusellenes.","id":"20200919_maszkellenesek_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2ac74-f6c7-468e-82c2-c7203e93b14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf667f64-7627-45f2-910a-c824ff9acaa5","keywords":null,"link":"/elet/20200919_maszkellenesek_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:04","title":"Mutatjuk, milyen maszkokat NEM kell hordani a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]