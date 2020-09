Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és adott esetben, a tavaszihoz hasonló korlátozásokkal lehetne elkerülni.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és...","id":"20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b298b3e4-ec51-4c2e-b87b-7c86980b1182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Virológus: 3-4 héten belül megtriplázódhat a napi elhunyt esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef","c_author":"Windisch Judit - Kovács Panka","category":"itthon","description":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella egészségügyi szakértő szerint a lépéssel az embereket sem a \"kapzsi kapitalistáktól\", sem a koronavírustól nem mentik meg. Kérdés, hogy az állam jól jár-e, és egyszerűen kisöpri-e a konkurenciát saját maga elől. ","shortLead":"Akár a tesztelések száma is csökkenhet, miután a kormány hatósági árassá tette a vizsgálatot. Lantos Gabriella...","id":"20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a5124f-a3c6-4d37-8104-92bd1b3136ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f62a7e-0096-424c-b2b3-03b3325a27b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:30","title":"Hatósági áras tesztelés: egyre biztosabb, hogy az átlagember nem fog jól járni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok újdonság került az Apple új mobil operációs rendszerébe, az iOS 14-be. Az egyik például értesítést küld, ha valami aggasztó történik a háttérben.","shortLead":"Sok újdonság került az Apple új mobil operációs rendszerébe, az iOS 14-be. Az egyik például értesítést küld, ha valami...","id":"20200922_iphone_ios_14_zold_narancs_potty_allapotsav_kamera_mikrofon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890ecbeb-ac52-4155-a1dc-e5f3cac5532d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_iphone_ios_14_zold_narancs_potty_allapotsav_kamera_mikrofon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:33","title":"Mi ez a zöld pötty az iPhone kijelzőjén? Valaki leskelődik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás. Izsákon azért kellett időközi választást tartani, mert júniusban lemondott az ősszel megválasztott ellenzéki polgármester.","shortLead":"Ismét megválasztották a kormánypárt támogatással induló Mondok Józsefet, aki ellen még folyik a bűnvádi eljárás...","id":"20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a84d-4910-4ab4-93cc-8a7330c3712d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Ujra_Mondok_Jozsef_lett_Izsak_polgarmestere","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Újra Mondok József lett Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Haditerv, időkapu, bringasáv, műgumi, történelmi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380afe8-24f1-4b6b-a7d1-faf0043817b1","keywords":null,"link":"/360/20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem lett covidos, de őrt áll az SZFE homlokzatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark Rutte.","shortLead":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark...","id":"20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9075dc4-64f9-4cc4-ab6d-cff486197798","keywords":null,"link":"/sport/20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:14","title":"Legyenek csendben - kéri a holland miniszterelnök a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","shortLead":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","id":"20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5dd2c-d102-42ce-9d10-67d304533957","keywords":null,"link":"/sport/20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:27","title":"Európai Szuperkupa: 2100 Bayern-szurkoló utazna Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c87c2b1-7bc6-455d-ad56-011adf32576e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A torrentezők körében szervez gyűjtést a világ legismertebb torrentoldala, a Pirate Bay mögött álló csapat a filmet, ami a torrentezésről, a sötét webről, illetve az ezek mögött meghúzódó emberekről szólna.","shortLead":"A torrentezők körében szervez gyűjtést a világ legismertebb torrentoldala, a Pirate Bay mögött álló csapat a filmet...","id":"20200921_piratebay_torrent_film_the_torrent_man","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c87c2b1-7bc6-455d-ad56-011adf32576e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e644fc-49b3-4ec1-a5f2-be2c8e86f67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_piratebay_torrent_film_the_torrent_man","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:03","title":"Különleges film kerülhet fel a torrentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]