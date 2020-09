Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai felhasználók számára. Az európaiak továbbra sem kapták meg a fontos funkcióként beharangozott EKG-t. Ám az amerikai bevezetésnek felénk is van tanulsága: kiderült, hogy csak azok fognak jól járni itthon is, akik Samsung telefonnal használják az órát.

","shortLead":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai...","id":"20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb04f3-ef65-4d5a-990a-7a69d4df0bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Úgy tűnik, csak az a Samsung óra jár jól, amit Samsung telefonnal használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","id":"20200925_tb_adosok_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a87f12-aa87-47a7-8088-7dc70363e610","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_tb_adosok_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:35","title":"Az Emmi megerősítette, kiszámlázzák a tartozást a TB-adósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni az orvosnak, mely területeket kell jobban odafigyelni a szövetmintában.","shortLead":"Egy speciális mikroszkóp segítségével a Google által fejlesztett mesterséges intelligencia képes megmutatni...","id":"20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bdfe73-a551-4335-97de-a878100fa8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_orvostechnologia_mesterseges_intelligencia_rak_diagnosztizalas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia belenéz a mikroszkópba, és megmondja, hol kell keresni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","shortLead":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","id":"20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9149c7d1-89cd-4861-aa6e-62ecab4d9580","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:03","title":"Most már inkább komolyan veszi az UFO-ügyeket Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","shortLead":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","id":"20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793154d8-f0d5-492b-a933-e5a76212dcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Őrültség volt Budapesten Szuperkupa-döntőt szervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]