[{"available":true,"c_guid":"be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","shortLead":"Kedden a Fehérvárral játszottak volna, de mivel nincs meg a nyolc egészséges játékosuk, halasztják a meccset.","id":"20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be931da9-cae3-46d7-8d92-78a1e230cf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f5dca-b62c-46a5-b670-da8a3f5fac3b","keywords":null,"link":"/sport/20201005_zte_koronavirus_kosarlabda_falco","timestamp":"2020. október. 05. 14:26","title":"Hat koronavírusos a ZTE kosárcsapatánál, ki sem tudnak állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c3ee4-b322-4e47-bd62-020ea1c413cc","keywords":null,"link":"/360/20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. október. 03. 19:00","title":"Artúr király lovagjai: Eric Idle életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312be87-f099-477b-841f-1d0883ee7133","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a Roszatom építőipari érdekeltsége is a \"spájzban van\", azaz részleget nyitott Magyarországon.","shortLead":"Már a Roszatom építőipari érdekeltsége is a \"spájzban van\", azaz részleget nyitott Magyarországon.","id":"202040_titan2_concern_befektetnenek_azoroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8312be87-f099-477b-841f-1d0883ee7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c84a5-dd4c-4f85-851d-17bd32b9d16c","keywords":null,"link":"/360/202040_titan2_concern_befektetnenek_azoroszok","timestamp":"2020. október. 04. 11:15","title":"A nap kérdése: kaphat-e munkát Paks II. építésénél az orosz főberuházó cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13","c_author":"V.G.","category":"cegauto","description":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít, és 1,2 milliárd euró üzemi nyereséggel zárta az első fél évet. Ebben nagy része volt a nemrég bevezetett elektromos hajtású Taycannak, melynek csúcsváltozatait mi is kipróbáltuk Németországban.","shortLead":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít...","id":"20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8131a4-c0fb-4435-a653-7409551df280","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Porsche Taycan – Jobb, mint a 911-es?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","shortLead":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","id":"20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264dbc83-6b99-4426-b45e-8664fa42f403","keywords":null,"link":"/elet/20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","timestamp":"2020. október. 05. 13:35","title":"Busz tetején utazó kapucnis alakot videóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok koronavírus-fertőzött elnökét. Donald Trump eddig is sokszor lepett meg másokat a váratlan húzásaival, a kórház korai elhagyása is ilyen lehet, ahogy maga a kezelése sem volt mindennapi. Bár a tőzsdék egyelőre úgy teljesítenek, ahogy azt szinte mindenki várta – a betegség hírére kicsit estek, a kórházelhagyás lehetőségére emelkedtek –, az elmúlt napok eseményei előrehozhatják a nagy gazdasági mentőcsomag elfogadását. ","shortLead":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok...","id":"20201005_Trump_koronavirus_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5367a36-a663-4a7f-9341-5f17c3dae9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Trump_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"Trump betegsége még jobban megkavarta a kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad az indián nyár.","shortLead":"Marad az indián nyár.","id":"20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94b494-cd20-4371-a26f-14618e7589ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","timestamp":"2020. október. 04. 15:48","title":"Hétfőn meleg lesz, szél, és némi csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]