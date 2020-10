Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán – címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét. Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének...","id":"20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186991e-c85b-41d7-b900-067fb71c65e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","shortLead":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","id":"20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1d0e8-f88e-4635-ba16-7194cea95ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","timestamp":"2020. október. 13. 08:30","title":"Ennyit változik a személyiségünk 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","shortLead":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","id":"20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140d1d0-0e9b-4209-bed5-31d343a7d3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","timestamp":"2020. október. 12. 20:29","title":"Újra az egész országból szállíthatók baromfitermékek Thaiföldre és Japánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb történelmi ismeretterjesztő magazin teljes archívuma egy januárban bejegyeztetett kft.-hez került.","shortLead":"A legnagyobb történelmi ismeretterjesztő magazin teljes archívuma egy januárban bejegyeztetett kft.-hez került.","id":"20201013_rubicon_szalai_zoltan_ner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6487c-aeb4-4ee5-aba8-b2bb6f3cdc60","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_rubicon_szalai_zoltan_ner","timestamp":"2020. október. 13. 15:53","title":"NER-közelbe került a Rubicon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A javaslat alapján jövőre már az adóhatóság készítheti az áfabevallást is.","shortLead":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek...","id":"20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ab97a-a20a-4223-9c8f-97510a660b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","timestamp":"2020. október. 13. 19:38","title":"Itt az új adócsomag: kedvezőbb kiva-szabályok, adómentes pálinka, növekvő cigarettaadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32...","id":"20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aef867a-c107-4a92-b7d9-4fd9c1b8d1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2020. október. 13. 14:03","title":"Mindent tagadott a bíróságon Simonka György"