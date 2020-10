Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzért a művelődési házakba is jut egy kis saját operatív törzs.","shortLead":"Pénzért a művelődési házakba is jut egy kis saját operatív törzs.","id":"20201016_368_ezer_forintert_tart_eloadast_Szlavik_vagy_Gyorfi_Pal_a_jarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ae4db-4f1b-4d0b-bbda-ff94fbfa20b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_368_ezer_forintert_tart_eloadast_Szlavik_vagy_Gyorfi_Pal_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. október. 16. 16:17","title":"368 ezer forintért tart előadást Szlávik János vagy Győrfi Pál a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Felmondhatnak minden bérlőnek a Millenáris Parkban, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány pedig újabb ingatlanokhoz juthat, ha a törvényjavaslatot megszavazzák.","shortLead":"Felmondhatnak minden bérlőnek a Millenáris Parkban, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány pedig újabb ingatlanokhoz...","id":"20201015_tombor_andras_kelebelsberg_kastely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404b755-b839-47ea-9da3-4b38f4a7bddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_tombor_andras_kelebelsberg_kastely","timestamp":"2020. október. 15. 15:50","title":"Két ingatlant kap az államtól a Libribe beszálló Mathias Corvinus Collegium ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","shortLead":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","id":"20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60140286-890a-46d3-8e88-04957e824c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","timestamp":"2020. október. 15. 07:36","title":"Cornstein elégedetten távozik, állítja: Trump nagyon kedveli Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e21f1c3-a054-4e23-ba71-3edf3ebe9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Retró dizájnnelemekkel és trendi hajtáslánccal érkezett meg a Fiat 126 Vision. ","shortLead":"Retró dizájnnelemekkel és trendi hajtáslánccal érkezett meg a Fiat 126 Vision. ","id":"20201015_retro_kimaxolva_igy_fest_a_kispolszki_2020as_modern_villanyautokent_fiat_126_vision","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e21f1c3-a054-4e23-ba71-3edf3ebe9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78392922-6883-4cf9-b110-6f2969ce5580","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_retro_kimaxolva_igy_fest_a_kispolszki_2020as_modern_villanyautokent_fiat_126_vision","timestamp":"2020. október. 15. 06:41","title":"Retró kimaxolva: így fest a Kispolszki 2020-as modern villanyautóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőr holttestét egy parkoló autóban találták meg.","shortLead":"A rendőr holttestét egy parkoló autóban találták meg.","id":"20201015_Ongyilkos_lett_egy_rendor_Budan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a3d8bf-afc6-4ead-a262-867d05ac9d06","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Ongyilkos_lett_egy_rendor_Budan","timestamp":"2020. október. 15. 06:14","title":"Öngyilkos lett egy rendőr Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","shortLead":"Egy időutazós műsor házigazdája lesz. ","id":"20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d74e936-9e76-4b53-acb0-18af01441e88","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Friderikusz_Sandor_RTL_Klub_musor","timestamp":"2020. október. 15. 11:10","title":"Friderikusz Sándor visszatér az RTL Klub képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi feladatot a gyerekek, azonban egyre több kutatás erősíti meg azt, hogy az írás mikéntje hatással lehet a tanulási és emlékezési képességekre. ","shortLead":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi...","id":"202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72314f0-adc0-4278-9573-529f9117f6cc","keywords":null,"link":"/360/202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","timestamp":"2020. október. 15. 16:00","title":"Ezért gond, ha keveset ír kézzel a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot a fókapusztulásra. ","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot a fókapusztulásra. ","id":"20201015_Fokabebik_Namibia_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860058ad-02d6-4756-bfca-b3bfd124bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887dd6d-3c2a-4e6b-880a-2b2d1bf8dedd","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Fokabebik_Namibia_part","timestamp":"2020. október. 15. 10:34","title":"Több ezer döglött fókabébit mosott partra a tenger Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]