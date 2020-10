Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","shortLead":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","id":"20201020_spencer_davis_gyaszhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1853f9-7f84-4a3e-97d7-6e6f32100a00","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_spencer_davis_gyaszhir","timestamp":"2020. október. 20. 20:13","title":"Meghalt Spencer Davis beatlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","shortLead":"De előny sem, ha mégis az lenne, az helytelen.","id":"20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a01400-eb57-471c-85db-ced2874529d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_szaszfalvi_farkas_lenke_genfi_konzul","timestamp":"2020. október. 22. 12:46","title":"Gulyás a genfi konzulról: Nem lehet hátrány, hogy valaki egy képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","shortLead":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","id":"20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b53d4f-992d-45eb-99de-129c9ad9085a","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","timestamp":"2020. október. 20. 18:21","title":"Stagnál a koronavírus-koncentráció a hazai városok szennyvizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f44796c-221e-49ac-8a90-28a796eccfd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","shortLead":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","id":"20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f44796c-221e-49ac-8a90-28a796eccfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cae67ae-1cb3-4306-a081-a5431eda8c26","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","timestamp":"2020. október. 22. 13:06","title":"Orbán is felkerült Trump bűnlajstromára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda nőből? Most akár hozzájuk is juthat egy londoni aukción.



","shortLead":"Mindig vágyott Brad Pitt piros bőrdzsekijére a Harcosok klubjából, esetleg Julia Roberts lakkcsizmájára a Micsoda...","id":"20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7793bf-dceb-48dc-a4d3-ae69ae4d546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5929e-7c4e-44b6-b1e8-d6fc2b52c868","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Ha_eleg_gazdag_most_megveheti_ObiWan_lezerkardjat","timestamp":"2020. október. 21. 09:17","title":"Ha elég gazdag, most megveheti Obi-Wan lézerkardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog van, néha korlátozásokat is be kell vezetni az autós közlekedésben. De vajon hol az a határ, amikor már egészségtelennek számít kimenni az utcára, illetve mit tehetünk azért, hogy az otthonunkban tényleg friss levegőhöz jussunk? \r

","shortLead":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog...","id":"samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c36b3-62d8-46bf-a515-88b420233b8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","timestamp":"2020. október. 21. 07:30","title":"Ne nézzük levegőnek a levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","shortLead":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","id":"20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c5de3-ec5e-42c5-84f0-0fa98caa7acc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","timestamp":"2020. október. 22. 08:46","title":"A világ legnagyobb olajkatasztrófája készül a Karib-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII. kerületben lévő család- és gyermekjóléti központ éléről kellett távoznia.","shortLead":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII...","id":"20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f9acf-7408-4482-94fe-0af0a6cda572","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","timestamp":"2020. október. 21. 18:41","title":"A kamaraerdei otthon éléről is távozott a kamu doktorival lebukott Daróczi Csilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]