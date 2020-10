Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google szolgáltatások nélküli most leleplezett kínai csúcskészülék. ","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google...","id":"20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a234bc1-caf9-48ea-9396-129e399a93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"2020 legütősebb Huawei mobilja: kipróbáltuk a Mate 40 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent ez a gyakorlatban? – erről beszél Rohonyi Barnabás, ötödéves színművészhallgató, aki a belső fórumok moderálásáért és a járványintézkedésekért felel. Meddig mennek el, s mikor \"teszik le a fegyvert\" – erről is vall M. Kiss Csabának a HVG Teraszon. ","shortLead":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent...","id":"20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deeea61-14e7-4d01-b704-aae8f2dc1a4e","keywords":null,"link":"/360/20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"\"Egyre inkább hiszek abban, hogy lehetünk szabadok\" – Rohonyi Barnabás, az SZFE tanköztársaság moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","shortLead":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","id":"20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1190f18f-f5be-4aba-a9e5-3644bbafc1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","timestamp":"2020. október. 20. 21:56","title":"A legmagasabb koronavírus-készültséget vezették be Manchesterben és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","shortLead":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","id":"20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc46514-e773-42df-9afd-7193e300bf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","timestamp":"2020. október. 21. 19:40","title":"Razziáztak a rendőrök: 88 autót kaptak el buszsávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban, a nehézségeket viszont aligha párosítják a Fidesszel, ugyanis a kormánypárt legitimációja töretlen maradt – derül ki a Policy Solutions legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban...","id":"20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3235a4-84fc-4258-9cb8-a5b7beb23dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","timestamp":"2020. október. 22. 14:40","title":"Nem a Fidesz nyakába varrják a járvány miatti válságot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is messze felülmúlta.","shortLead":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is...","id":"20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8c3e9-ce40-4d1e-ad92-e8cc4d16effb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. október. 21. 07:33","title":"Óriási az érdeklődés az új iPhone-ok iránt, a kiürített doboz ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni a 2020-as Média Építészeti Díj közönségszavazásán. A rangos elismerésért családi házak, buszpályaudvar és településközpont is versenyben van.","shortLead":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni...","id":"20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad072e2-f3c5-495a-b506-b8d86d937ea1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","timestamp":"2020. október. 22. 20:38","title":"Vakolatlan nyaraló, minimalista családi ház és színes buszpályaudvar - mától szavazhat az év legjobb hazai épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4d532f-e17e-4c61-990e-0978083f2f1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint az altesti poénokat emancipálja, a kiadója szerint meg ő a magyar Lena Dunham és Bridget Jones egybegyúrva. Karanténnaplója több tízezer embert derített jókedvre a járvány eddigi leghúzósabb időszakában. Forgatókönyvíró, mégis a gátlástalanul vicces blogja tette ismertté. A blogból pedig könyv készült, és már egy filmes produkciós cég is lecsapott rá. Bemutatjuk Benedek Ágotát. ","shortLead":"Saját bevallása szerint az altesti poénokat emancipálja, a kiadója szerint meg ő a magyar Lena Dunham és Bridget Jones...","id":"20201021_Noiese_meg_az_a_no_aki_felvallalja_hogy_ugyanugy_vannak_emesztesi_szakaszai_mint_egy_ferfinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4d532f-e17e-4c61-990e-0978083f2f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd423b8a-62c6-4c74-8cea-42f419e5fb5c","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Noiese_meg_az_a_no_aki_felvallalja_hogy_ugyanugy_vannak_emesztesi_szakaszai_mint_egy_ferfinek","timestamp":"2020. október. 21. 20:00","title":"Nőies-e még a nő, aki felvállalja: ugyanúgy vannak emésztési szakaszai, mint egy férfinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]