[{"available":true,"c_guid":"dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán határon – derült ki az operatív törzs szerdai, meglehetősen rövid tájékoztatójából.","shortLead":"A magyarországi fertőzöttek 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó, és egy újabb határátkelőt is megnyitnak a magyar–ukrán...","id":"20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc654774-872b-4b0b-80db-4fa29c17ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ee389-acd5-454a-9e1d-628d081ed98f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Operativ_Torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 21. 12:01","title":"Operatív törzs: A tömegrendezvény nem ajánlott, de az őszi szünet családi programjai igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","shortLead":"A világjárvány itt is érezteti a hatását a szakértők szerint.","id":"20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52db7d21-220a-4404-af22-d9a3b889d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4636db-e17f-4628-a567-749185cb4958","keywords":null,"link":"/elet/20201022_teli_idoszamitas_oraatallitas_2020_alvasszovetseg_alvas_jarvany","timestamp":"2020. október. 22. 08:14","title":"Rosszabbul alszunk a járvány miatt az alvásszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen jelenleg nincs domináns erő, ez a gyengeség pedig a közös lista és a közös miniszterelnökjelölt felé hajtja a pártokat. Utóbbi szerepre szerinte Karácsony Gergelynek van a legnagyobb esélye. ","shortLead":"A politikai elemző megvizsgálta a borsodi választás eredményét, és azt is megállapította, hogy az ellenzéki térfélen...","id":"20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f93f1a-4a6f-4aef-aba3-c3dd6203bf62","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_torok_gabor_ellenzek_karacsony_gergely_valasztas","timestamp":"2020. október. 20. 12:57","title":"Török Gábor: Matematikai értelemben az ellenzéki összefogás működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy a Krím elfoglalására.","shortLead":"95 méter magas épület emlékszik meg az orosz katonák isteni segítségével aratott győzelmeire. Például 56-ra, vagy...","id":"20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72140565-caee-4b57-8268-30e41eba1111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8204ff-5ccc-44d3-b66c-bb5a824caa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_1956_forradalom_oroszorszag_krimszergej_sojgu","timestamp":"2020. október. 20. 19:15","title":"Az 1956-os forradalom leverésének is hőstettként állít emléket a legújabb orosz katedrális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a SpaceX legújabb tesztje, így most már lényegében szabad az út, hogy a sztratoszféra alsó határáig repüljön a Csillaghajó, amely embereket is visz majd a Marsra.","shortLead":"Jól sikerült a SpaceX legújabb tesztje, így most már lényegében szabad az út, hogy a sztratoszféra alsó határáig...","id":"20201021_spacex_starship_csillaghajo_urhajo_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a2eb8a-7de6-4bce-acf9-786190936672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153bade3-0153-4365-9f13-de4edc8973e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_spacex_starship_csillaghajo_urhajo_teszt","timestamp":"2020. október. 21. 19:03","title":"Videó: Nagy robajjal indult be a Csillaghajó hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. Ezek az októberi pártpreferenciák a Závecz Research szerint.","shortLead":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is...","id":"20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e1647-a2d8-4756-8eee-2ea9d0db8aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","timestamp":"2020. október. 22. 07:48","title":"Vidéken és Budapesten is csökkent a Fidesz tábora, de a szavazói továbbra is nagyon aktívak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]