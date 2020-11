Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták vele a közös munkát. Mirkóczkit meglepte a döntés. Vége Mirkóczki közgyűlési többségének Egerben, a kilépők a Fideszéhez hasonló rendszert emlegetnek Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk Helmut Newton a náci Németországból menekült el, majd a 20. század második felének legkeresettebb fotográfusává vált. Provokatív, a női testet tárgyként kezelő stílusa miatt már életében nőgyűlölettel vádolták, miközben ő azzal védekezett, hogy csupán az emancipáció előtt tiszteleg. Mit üzennek ma, a MeToo idején a képei? Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. Ausztriában és Görögországban is szigorítások lépnek életbe