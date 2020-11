Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is felismerte a koronavírus-járvány egyik kevésbé negatív hatását: azt, hogy többen kerékpároznak. A vállalat ehhez kapcsolódó újításokkal bővíti térképszolgáltatását.","shortLead":"A Google is felismerte a koronavírus-járvány egyik kevésbé negatív hatását: azt, hogy többen kerékpároznak. A vállalat...","id":"20201102_koronavirus_kerekparozas_navigacio_terkep_google_maps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbcaff-b422-46e4-bac5-51df48a2efe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_kerekparozas_navigacio_terkep_google_maps","timestamp":"2020. november. 02. 12:03","title":"A koronavírus miatt átdolgozzák a Google Térképét, több új funkció is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","shortLead":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","id":"20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb170e-7c23-416a-8e68-af3fc662659a","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","timestamp":"2020. november. 01. 16:42","title":"Ezzel most csak a Szerencsejáték Zrt. járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Korábban az ázsiai országokat tették felelőssé a legnagyobb műanyagszennyezésért, azonban egy új kutatás arra világított rá, hogy a hulladék importálása miatt más országok szemete is náluk jelent meg a statisztikákban.","shortLead":"Korábban az ázsiai országokat tették felelőssé a legnagyobb műanyagszennyezésért, azonban egy új kutatás arra...","id":"20201102_Tippeljen_Melyik_orszagban_dobjak_ki_a_legtobb_muanyaghulladekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ad3da-0669-4ad5-afae-8772e4cbe5dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Tippeljen_Melyik_orszagban_dobjak_ki_a_legtobb_muanyaghulladekot","timestamp":"2020. november. 02. 11:08","title":"Tippeljen: Melyik országban dobják ki a legtöbb műanyaghulladékot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]