[{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba vonulnak.","shortLead":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba...","id":"20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d5c39-5178-452d-a6e1-5d59cebff6aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 04. 18:57","title":"Karanténba vonul több kambodzsai vezető, aki találkozott Szijjártó Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae6ce43-00d5-4320-a69a-5229e54e87ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 04. 09:20","title":"Újabb 90 koronavírusos beteg halt meg, 4200 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal öntözi a növényeket. ","shortLead":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal...","id":"20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d0ea63-833d-4253-a85d-beae0be67e7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. november. 04. 10:15","title":"Saját magát öntöző földdel forgatnák fel a mezőgazdaságot amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk, hogy a korán szavazóknál és a városokban Biden a népszerűbb, de hogy ennyivel, az újra mindent megkavart. Persze még itt sincs vége a szavazatszámlálásnak, győzhet még Trump is.","shortLead":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk...","id":"20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ff191-d73a-45f8-8061-a0c4859cbbf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","timestamp":"2020. november. 04. 16:10","title":"Ha most érne véget a szavazatszámlálás, Joe Biden lenne az USA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szinte minden magyar fesztiválon feltűnő fiatalember halálát a VOLT főszervezője adta hírül. ","shortLead":"A szinte minden magyar fesztiválon feltűnő fiatalember halálát a VOLT főszervezője adta hírül. ","id":"20201105_Endredi_Balint_fesztival_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a3499-c26c-4018-a242-ac0fda4556a8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Endredi_Balint_fesztival_elhunyt","timestamp":"2020. november. 05. 10:50","title":"Elhunyt a fesztiválok jellegzetes figurája, a kerekesszékes Endrédi Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","shortLead":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","id":"20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258c0f3-ef6f-4a77-9d5d-592f7b7c8ada","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","timestamp":"2020. november. 04. 19:25","title":"Szervezett bűnözéssel vádolják Bolsonaro egyik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől sorra zárult a szavazás az USA államaiban, a végeredmény azonban a sok millió előre, illetve postán leadott voks miatt egyelőre nincs meg. Trump elnök ennek dacára bejelentette, hogy győzött, egyben csalást emlegetett és jogi lépéseket ígért a még meg nem számolt szavazatok miatt. ","shortLead":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől...","id":"20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d337a8b0-b7e9-4b6c-9043-393142f5e817","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","timestamp":"2020. november. 03. 22:00","title":"Trump bejelentette a győzelmét, pedig a végeredményre talán még napokat kell várni - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]