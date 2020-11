Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörényi Levente szerint szégyen, hogy Bródy kiállt az SZFE-hallgatók mellett. Bródy János nem érti a szerzőtársát, néhány hete találkoztak, akkor még semmi baja nem volt.","shortLead":"Szörényi Levente szerint szégyen, hogy Bródy kiállt az SZFE-hallgatók mellett. Bródy János nem érti a szerzőtársát...","id":"20201119_Brody_Janos_nem_erti_Szorenyi_kifakadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ca0e46-a511-4948-9380-a784d76a1916","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Brody_Janos_nem_erti_Szorenyi_kifakadasat","timestamp":"2020. november. 19. 12:57","title":"Bródy János nem érti Szörényi kifakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","shortLead":"A tömeg a maszkhordási és távolságtartási előírásokat sem tartotta be, ezért gyorsan elindult az oszlatás.","id":"20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358bae9-e29a-4319-b232-701ed69b8018","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_tuntetes_berlin_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 17:18","title":"Tízezres tüntetés volt Berlinben a korlátozások ellen, többeket őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A paksi atomerőmű bővítéséért felelős kormánytag kontaktszeméllyé vált.\r

","shortLead":"A paksi atomerőmű bővítéséért felelős kormánytag kontaktszeméllyé vált.\r

","id":"20201120_Karanten_Suli_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be6262-3f5f-46ff-a94a-24b17e292e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Karanten_Suli_Janos","timestamp":"2020. november. 20. 06:43","title":"Karanténba került Süli János tárca nélküli miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin Scorsese.","shortLead":"Megérkezett a netflixes filmelőzetese Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének, amelynek executive producere Martin...","id":"20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa8c4ff-9b03-4e75-a61f-1c21666a5f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Nagy_alakitasokra_szamithatunk_Mundruczo_Kornel_elso_angol_nyelvu_filmjeben","timestamp":"2020. november. 19. 10:12","title":"Nagy alakításokra számíthatunk Mundruczó Kornél első angol nyelvű filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","shortLead":"Több mint tíz autó katalizátorát vágták ki egyetlen hónap alatt a fiatalok. ","id":"20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39921cd3-f3ec-4215-a804-4e6cee85fd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331adfd-a359-450a-bae4-8fa416747b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_katalizator_tolvajokat_fogtak_a_kijarasi_korlatozas_betartatasa_kozben","timestamp":"2020. november. 19. 08:32","title":"Lopták a katalizátorokat Dunaújvárosban, a kijárási korlátozások miatt bukhattak le a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]