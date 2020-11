Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott édesanyjával beszélni, amikor elvitte a mentő. Nem egyszerű a kapcsolattartás a kórházba került betegekkel, és nem csak a látogatási tilalom miatt. A már így is túlterhelt kórházi személyzetnek plusz terhelés a sok telefonáló hozzátartozó, és ugyan a haldoklókhoz a tiszti főorvos felszólítására odaengedik a hozzátartozókat, ez gyakran már késő.","shortLead":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott...","id":"20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949da838-6dc8-45dd-b631-88fa2757f475","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","timestamp":"2020. november. 27. 12:20","title":"„Utoljára akkor tudtam édesanyámmal beszélni, amikor elvitte a mentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai döntésen múlhat, hogy precedenst teremtve megpróbálják-e bíróság elé állítani.","shortLead":"Polgári és büntetőeljárások fogadhatják az elnököt, amikor mandátuma lejártával elveszti mentességét, ám az politikai...","id":"202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6789207-dbde-4dd4-866c-5a497369c3d8","keywords":null,"link":"/360/202048__vizsgalatok_trump_ellen__azimmunitas_vege__politikai_ervek__donald_polgartars","timestamp":"2020. november. 27. 15:00","title":"Perek özöne zúdulhat a Fehér Ház kapuján kilépő Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","shortLead":"Az orosz Cirkon robotrepülőt ezúttal a Fehér-tengeren tesztelték.","id":"20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8001407-9e91-40ca-9078-37b068804bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f572b7d-5d5a-445f-b38a-857cfe5e96c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_oroszorszag_oroszok_szuperfegyver_cirkon_robotrepulo_raketakiserlet","timestamp":"2020. november. 27. 16:03","title":"450 kilométerrel arrébb lévő célpontot semmisített meg az új orosz szuperfegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","shortLead":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","id":"20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877ecf98-c71e-4f7d-a259-a32b3337149a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","timestamp":"2020. november. 27. 11:17","title":"Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567c3050-b201-48fe-9f35-ec7a2afb06a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balázs Fecó a 60-as évek végén tűnt fel a Neotonban, a magyar rocktörténet meghatározó zenekaraiban játszott, majd sikeres szólókarriert tudhatott magáénak. Szinte a színpadon a halt meg, hiszen rosszulléte előtt néhány héttel is koncertezett. Hatalmas életművéből választottunk tíz dalt.\r

\r

","shortLead":"Balázs Fecó a 60-as évek végén tűnt fel a Neotonban, a magyar rocktörténet meghatározó zenekaraiban játszott, majd...","id":"20201127_Tiz_dallal_bucsuzunk_Balazs_Fecotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567c3050-b201-48fe-9f35-ec7a2afb06a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3099e3da-ff09-4c17-a05e-a3607f73f9df","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Tiz_dallal_bucsuzunk_Balazs_Fecotol","timestamp":"2020. november. 27. 11:46","title":"Tíz dallal búcsúzunk Balázs Fecótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három férfi nem a ravatalozó munkatársa volt, csak besegítettek – majd fotózkodtak.","shortLead":"A három férfi nem a ravatalozó munkatársa volt, csak besegítettek – majd fotózkodtak.","id":"20201127_maradona_temetes_szelfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ad9bcc-703a-49dc-a6cd-c91ba569eef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_maradona_temetes_szelfi","timestamp":"2020. november. 27. 16:06","title":"Maradona holttestével fotózkodtak, posztolták is a képeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","id":"20201127_havazas_tel_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3223-5ded-4ba8-9a6e-acb3fc97308b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_havazas_tel_meteorologia","timestamp":"2020. november. 27. 16:40","title":"Kisebb havazás jön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]