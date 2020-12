Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","shortLead":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","id":"20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ed8fc-93ad-4f0c-aa73-11c2881b8b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. december. 10. 17:29","title":"Skoda szabadidő-autókba ülnek a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A miniszter egy napelemcella-gyár átadásán beszélt a kormány törekvéseiről. Az üzem több mint 2 milliárd forintnyi közpénztámogatást kapott.","shortLead":"A miniszter egy napelemcella-gyár átadásán beszélt a kormány törekvéseiről. Az üzem több mint 2 milliárd forintnyi...","id":"20201210_palkovics_6_gigawatt_napelem_2030","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40911380-d319-4cb8-89d5-993b2aaf2226","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_palkovics_6_gigawatt_napelem_2030","timestamp":"2020. december. 10. 17:24","title":"Palkovics szerint három paksnyi naperőművet szeretne 2030-ra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl sokat engedett a magyar és a lengyel kormány követeléseinek.","shortLead":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl...","id":"20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507fa72-0b8c-4adf-acfc-c481bb585131","keywords":null,"link":"/360/20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Bloomberg-elemző: Európa eladta a lelkét, amikor megalkudott Orbán Viktorékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","shortLead":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","id":"20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306830-5a5a-470c-a214-7651a748bb69","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","timestamp":"2020. december. 10. 20:29","title":"RTL: Hazaküldtek 80 beteget a Nyírő Gyula kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24daa991-590d-4f03-ab72-313c5cfd4ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","timestamp":"2020. december. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A toplistás Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják a sávszélességüket.","shortLead":"Újabb bírságot kaptak a közösségi oldalak Törökországban, a jövőben pedig akár 90 százalékkal is korlátozhatják...","id":"20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3198db4f-085f-4d67-ac82-e26f5f958196","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_facebook_youtube_twitter_tiktok_instagram","timestamp":"2020. december. 11. 11:33","title":"A Facebookot, az Instagramot, a Twittert, a YouTube-ot és a TikTokot is megbüntette Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból préselnek ki 1458 Nm nyomatékot.","shortLead":"16 828 kilót lehet ráakasztani az amerikai autógyártó újdonságára, amelyben egy hathengeres turbódízel motorból...","id":"20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f15103b-f6fb-453a-b438-6888682f852d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e30fc0-d402-49ce-955b-dfe6ee37c541","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_16_828_kilos_tomeget_is_vontathat_a_RAM","timestamp":"2020. december. 09. 12:56","title":"Egy hétvégi házat simán elvontat a legújabb RAM pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan kormányközeli lapok terjesztenek. Az intézkedés hatása Oroszországban is érzékelhető volt. A vezetés most pedig bosszút esküdött.","shortLead":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan...","id":"20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0470d6-71f3-4054-854f-ea128867aeab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 09. 19:25","title":"Putyinék tényleg bosszúra készülhetnek, kezükben a \"fegyver\" a Facebook és a Twitter elnémításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]