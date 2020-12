Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett a forgalomban.","shortLead":"Még a múlt héten vették videóra, amint egy franciaországi úton egy kamionos szokatlanul agresszíven viselkedett...","id":"20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c20135-cf0e-4748-b4ca-90063b10af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06154bd1-86e4-4cdb-a0a5-6b3d1536fc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Orult_kamionos_miatt_kert_bocsanatot_a_munkaadoja","timestamp":"2020. december. 10. 04:37","title":"Őrült kamionos miatt kellett bocsánatot kérnie a munkaadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő homoszexuális. A kettő közti különbség ilyen értelemben érdektelen, írja szerzőnk. Ha egy politikus homofób uszító vagy fedezi pártja uszítását, éppen eleget tudunk róla, hogy kiérdemelje megvetésünket. Vélemény.","shortLead":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő...","id":"20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbeff37-7c86-499f-95a3-670e6c940607","keywords":null,"link":"/360/20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Róth Elza: A Szájer-ügy valójában nem közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed4bb3-87d6-41e8-a995-af40083f9190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a földhivatal nem éri el a tulajdonost, az ingatlan felett a Nemzeti Földügyi Központ rendelkezhet.","shortLead":"Ha a földhivatal nem éri el a tulajdonost, az ingatlan felett a Nemzeti Földügyi Központ rendelkezhet.","id":"20201210_foldtulajdonos_nyilvantartas_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed4bb3-87d6-41e8-a995-af40083f9190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd2341-701a-4bc6-ac8c-7f2028282192","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_foldtulajdonos_nyilvantartas_torles","timestamp":"2020. december. 10. 10:40","title":"Törlik az elhunyt vagy ismeretlen földtulajdonosokat a nyilvántartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","shortLead":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","id":"20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b92c8-b8c8-4bcd-9e14-6fbf5d91f4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","timestamp":"2020. december. 09. 19:08","title":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta, hogy az Információs Hivatal azért nem tudott semmit Szájer József ügyéről, mert az nem tartozik a hatáskörükbe. ","shortLead":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta...","id":"20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d680de7-5d7e-4424-a9a4-82d90a3b1810","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","timestamp":"2020. december. 10. 11:04","title":"Szijjártó: Év végéig meglehet a Pfizer engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6724de24-ec11-4514-a0a0-65f4d20908d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24daa991-590d-4f03-ab72-313c5cfd4ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Marabu_Feknyuz_A_toplistas_Orban","timestamp":"2020. december. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A toplistás Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]