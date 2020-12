A Budapest Bárból és a Kistehénből is ismert Kollár-Klemencz László és a Budapest Bár egyik megálmodója, Farkas Róbert, valamint Dargay Marcell, aki a Katona József Színház és más színházak állandó zeneszerzője, arra szövetkeztek, hogy Kollár szerzeményei mellett többek közt Jacques Brel, Yves Montand, Dalida, Viszockij, Johnny Cash, Benjamin Clementine, Cseh Tamás, Paolo Conte, Marlene Dietrich ismert dalait alakítsák a saját képükre.

Műsoruk és lemezük különlegessége, hogy szinte minden dalnak új magyar fordítást adtak, amelyeket Grecsó Krisztián, Máthé Zsolt és Kollár-Klemencz László írtak kifejezetten erre a válogatásra. A dalokban Farkas Róbert több hangszert is megszólaltat, így hegedűn, brácsán, harmonikán, buzukin és gitáron is játszik a dalokban, Dargay Marcell pedig zongorázik. A program majdnem pont egy éve 2019. december 8-án mutatták be a Katona József Színházban.

Első klipjük is nálunk debütált 2019. novemberében.

Ez alkalommal a Beteg vagyok cmű dal klipje debütál. Ez a szám Je suis malade című dal magyarítása - az eredetit a francia Serge Lama és Alice Dona írta, az eredeti előadó Serge Lama. A magyar szöveg Kollár-Klemencz László munkája. A klip egyik főszereplője Kerekes Vica színésznő.

Kapcsolódó információ, hogy a produkció online koncertet vesz fel a Várkert Bazárban, melyet december 19-én lehet majd megtekinteni.