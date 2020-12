Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és az ígéretek szerint nem kerül horror összegekbe. Megvizsgáltuk, hogy akadnak-e hátulütői.","shortLead":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és...","id":"20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce17351e-bcde-4d5e-a550-124b744fb4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","timestamp":"2020. december. 20. 17:00","title":"A szépség ára: teszten a Microsoft új notebookja, a Surface Laptop Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is szeptemberre kellett halasztani.","shortLead":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is...","id":"20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b879b482-5ea9-42ac-a318-0a5dae1482d4","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","timestamp":"2020. december. 21. 09:33","title":"Az Oscar-gála mellett a hollywoodi filmmúzeum megnyitása is csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik tagját, aki ezt ráadásul maga vallotta be. Az orosz nemzetbiztonság szerint erről szó sincs. ","shortLead":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik...","id":"20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95df8088-0441-43ec-9a0f-11cf16850e31","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","timestamp":"2020. december. 22. 06:02","title":"Az FSZB szerint Navalnij senkit sem buktatott le, csak provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA elleni legutóbb nagyszabású hackerakció mögött. ","shortLead":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA...","id":"20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e2e08-e736-43d6-b0ab-127807265608","keywords":null,"link":"/360/20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","timestamp":"2020. december. 22. 07:40","title":"Putyin, az exkém dicsérte az új botrányba keveredett 100 éves orosz hírszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államfő több ponton is alaptörvény-ellenesnek találta a múlt kedden elfogadott törvényt.","shortLead":"Az államfő több ponton is alaptörvény-ellenesnek találta a múlt kedden elfogadott törvényt.","id":"20201221_alkotmanybirosag_ader_janosa_hulladekgazdalkodasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e0d345-0ad4-41da-ae89-a11222ddff7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_alkotmanybirosag_ader_janosa_hulladekgazdalkodasi_torveny","timestamp":"2020. december. 21. 16:55","title":"Áder az Alkotmánybírósághoz fordult a hulladékgazdálkodási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki embertársainkból. Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében? - teszi fel a kérdést Rutger Bregman holland történész-író Emberiség című könyvében.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban...","id":"20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad005f5-278f-45c5-bb2e-6cae8817cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a04f-68ef-4a18-bfd0-05e326e70873","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201220_A_hirek_azt_adjak_az_agynak_amit_a_cukor_a_testnek","timestamp":"2020. december. 20. 19:15","title":"„A hírek azt adják az agynak, amit a cukor a testnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]