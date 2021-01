Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával - mondta elődje, Barack Obama. Aztán ki is fejtette kikre gondol.","shortLead":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával...","id":"20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af2c2b-8247-4cd2-9b50-69148a96cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","timestamp":"2021. január. 10. 10:49","title":"Obama szerint Trump veszített, de Orbán még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421012b0-21e9-4b01-8c48-bcf744068a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök egykori riválisa emlékeztetett arra, hogy ő már 2016-ban felszólította Donald Trumpot, hogy törölje a csatornáját. ","shortLead":"Az elnök egykori riválisa emlékeztetett arra, hogy ő már 2016-ban felszólította Donald Trumpot, hogy törölje...","id":"20210109_Hillary_Clinton_trollkodott_kicsit_Donald_Trump_karara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421012b0-21e9-4b01-8c48-bcf744068a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac130df1-1520-4172-a3c6-4dbadf486e9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Hillary_Clinton_trollkodott_kicsit_Donald_Trump_karara","timestamp":"2021. január. 09. 10:38","title":"Hillary Clinton trollkodott kicsit Donald Trump kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason Viharmadarak című kisregényében.","shortLead":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason...","id":"202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7dbf18-4abd-4cd0-95f0-bf909a26fdf1","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","timestamp":"2021. január. 10. 08:30","title":"\"Izlandról a tengerre indulni egyet jelentett a katonáskodással háború idején\" – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","shortLead":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","id":"20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291adda2-7b6d-4762-8fb8-68c90638a2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","timestamp":"2021. január. 09. 09:45","title":"Népszava: A Semmelweis Egyetem 2022 januárjától alapítványi formában működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium ostromát bátorító üzenetei miatt. A fiú az általa cenzorként minősített Twitteren közzétett posztban fakadt ki.","shortLead":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium...","id":"20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9feb0f-eb7c-4d3c-bbcd-41de082593b9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","timestamp":"2021. január. 09. 21:00","title":"Az ifjabb Trump dühöng, mert a Twitter letiltotta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","shortLead":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","id":"20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb2574f-a203-41e4-b8ff-3414e5068a14","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","timestamp":"2021. január. 10. 18:46","title":"Nagyon erős mezőnyben indul az Oscarért Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","shortLead":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","id":"20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fc4ca-f5c8-42d5-b687-43fa150d3087","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","timestamp":"2021. január. 09. 13:43","title":"Kásler Miklós 30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]